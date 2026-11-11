Марія Захватова розкрила, що її найбільше розчарувало у "Холостяку" В’ячеславі Кравцові

Чого Марії бракувало у спілкуванні з Кравцовим

За словами Марії, під час участі в проєкті їй не вистачало від В’ячеслава щирості. Водночас вона розуміла, що чоловікові непросто приділяти однакову увагу всім дівчатам, адже учасниць було багато.

"Я думаю, що щирості, але я розумію, що багато дівчат і він не може розпилятися на всіх", - поділилася Захватова.

Чому В’ячеслав Кравцов не дав їй троянду

Окремо колишня учасниця розповіла про причини свого вильоту з проєкту.

"Ну, там насправді було два моменти. Я, чесно кажучи, думала, що це все через Аню, тому що я не зрозуміла, що можна ситуацію мою з колишнім сприйняти саме так. Хоча я зовсім не так говорила", - пояснила Марія.

Як з'ясувалося, ще однією причиною непорозуміння стала розмова про її попередні стосунки. Захватова вважає, що Кравцов неправильно витлумачив її слова про розрив із колишнім.

За словами дівчини, головний герой міг подумати, що вона пішла від колишнього через фінансові обставини, зокрема через те, що в нього закінчилися гроші. Однак Марія наголосила, що ситуація була зовсім іншою.

"Він подумав з того, що я сказала, що я пішла від хлопця через те, що закінчились гроші. Але я ж не пішла, бо гроші закінчились. Я пішла від дуже заможного чоловіка і не взяла гроші. І пішла через те, що мене вже ніхто там не любив, взагалі не рахував за дівчину. Це дуже різні речі", - розповіла Захватова.

До чого тут інша учасниця

Марія також зізналася, що вплинути на рішення "Холостяка" могла і ситуація з Анною Мишак.

"Мені вже дуже набридла ця історія з Анею. Тому що я з нею в одній кімнаті жила, постійно це обговорювалося. Оці всі штуки з її сторони, воно мені вже так набридло!" - пригадала колишня учасниця.

Вона також пояснила, що розмова про це з В'ячеславом не була випадковою скаргою. За словами Марії, ситуація розвивалася поступово, обговорювалася між учасницями, а згодом стала частиною телевізійного сюжету.

"Потім вивели це на екран, це ж не просто так, що я вирішила пожалітися. Потім не просто ж так я це В'ячеславу сказала. І воно ось так вийшло", - підсумувала Захватова.

Марія Захватова (фото надане Марією Захватовою)

Що відомо про Марію Захватову

Марії 31 рік, вона родом із Борисполя та працює повітряною гімнасткою. У дитинстві дівчина навчалася в школі-інтернаті, де пережила непростий період, через який довго відчувала брак любові та підтримки. Згодом цей досвід допоміг їй стати сильнішою.

Інтерес до повітряної гімнастики з'явився у Марії під час навчання в університеті, коли подруга запросила її на перше тренування. Захоплення переросло у професійну справу: нині вона має власну студію, двічі отримувала відзнаку "Тренер року" та навчає дітей.

У вільний час Марія любить танцювати, подорожувати та цікавиться езотерикою.

Конфлік навколо Анни Мишак

У третьому випуску "Холостяка-15" учасниці звинуватили Анну Мишак у нещирості та розповіли про її ймовірний інтимний зв’язок із Тарасом Цимбалюком - головним героєм попереднього сезону.

Під час групового побачення В’ячеслава з кількома учасницями в будинку дівчат Григорій Решетник влаштував обговорення конфлікту. Учасниці також проголосували, кого вважають гідною покинути проєкт, і більшість голосів отримала Мишак.

Згодом Марія особисто розповіла Кравцову про ситуацію з Анною. Почуте обурило головного героя настільки, що він залишив групове побачення.

На Церемонії троянд конфлікт продовжився: дівчата відкрито висловили Анні свої претензії. Після окремої емоційної розмови з Мишак В’ячеслав попрощався одразу з Анною.

Марія також залишила шоу у третьому випуску "Холостяка".