Що Кравцов сказав після слів Горняк

Під час прощання з шоу Христина Горняк вирішила залишити Славі своєрідне побажання. Сідаючи в автомобіль, вона провела паралель зі спортом і натякнула, що після завершення проєкту Холостяк може інакше подивитися на своє рішення.

"Спортсмени переглядають матчі, коли помилилися. Тож приємного перегляду", - сказала юристка.

Її слова активно обговорювали в Мережі. До дискусії долучився і сам Кравцов. Він дав зрозуміти, що поки не бачить причин шкодувати про те, кому віддав перевагу.

"Передивляюсь. Поки що жодної помилки", - написав Холостяк коментар під одним із постів у Threads.

Відповідь Кравцова (скриншот)



Своєю чергою Горняк опублікувала новий допис на своїй сторінці у Threads, у якому докладніше пояснила свою позицію. Вона звернула увагу на критику, яка виникла після її розмови зі Славою: деякі глядачі вирішили, що замість обговорення власних стосунків Христина надто багато говорила про Любов Конате.

Учасниця не погодилася з таким трактуванням. За її словами, формат реаліті передбачав, що дівчата могли спостерігати за поведінкою Холостяка у спілкуванні з іншими учасницями. І це давало їм підстави замислитися, чи не повторюватиметься така модель уже в особистих стосунках.

"Бо не працює принцип: "Він її не поважав, але мене поважатиме, бо я особлива", - написала Горняк.

Вона також пояснила, що не варто сподіватися на особливе ставлення лише тому, що поруч опинилася інша людина.

"Якщо людина демонструє певну модель поведінки, це привід замислитися, а не переконувати себе, що саме з тобою все буде по-іншому", - зазначила Христина.

Саме тому, за її словами, під час розмови зі Славою вона порушила тему емоційних гойдалок. Горняк наголосила, що її запитання стосувалося не Люби, а того, чи притаманна така поведінка самому Кравцову.

"Очевидно, питання виявилося незручним і не всім сподобалося. Але для мене стало воно рішучим, і загалом тиждень я в своїй голові це все і зважувала", - підсумувала учасниця.

Горняк була не єдиною, хто залишив "Холостяк"

Нагадаємо, у сьомому випуску 15-го сезону проєкт покинули одразу дві учасниці - Христина Горняк і Лія Янголенко. Остання перед церемонією троянд побувала на індивідуальному побаченні зі Славою, яке відбулося в атмосфері лісової казки.

Однак романтична зустріч не допомогла парі зблизитися. Під час прощання Кравцов назвав Лію холодною та не вручив їй троянду. Після виходу епізоду дівчина зізналася, що між ними, найімовірніше, склалися дружні стосунки, а романтичної іскри так і не виникло.

Тож після сьомої церемонії боротьбу за серце Холостяка продовжили інші учасниці, а дві дівчини вже поділилися власними висновками про цей досвід.