Віта Зварич з "Холостяка" розповіла про перше побачення з обранцем: плани змінила травма

Як Віта Зварич познайомилася з коханим

За словами Віти, зі своїм обранцем вона познайомилася близько року тому завдяки спільній подрузі. Спочатку вони кілька днів листувалися, а згодом домовилися про перше побачення.

Та за день до зустрічі дівчина сильно поранила ногу. Через травму від запланованого побачення довелося відмовитися, проте чоловік не скасував зустріч і прийшов до неї додому.

Замість ресторану та святкового образу на нього чекала Віта у піжамі, з бинтами, лікувальними мазями та необхідністю робити перев'язки.

Дівчина з гумором пригадала, що її майбутній коханий поводився немов герой романтичного фільму, який прийшов рятувати свою обраницю.

Як Віточка почувається поруч із новим обранцем

Зварич зізналася, що за останній рік найбільшою зміною в її житті стало саме кохання. Дівчина наголосила, що зараз перебуває у здорових стосунках, у яких почувається спокійно та безпечно.

Для неї особливо важливо мати поруч людину, з якою можна залишатися собою, не сумніватися у її ставленні та не намагатися постійно заслужити увагу.

За словами Віти, тепер вона більше цінує підтримку, близькість і спільні моменти. Також дівчина переконалася, що справжні почуття не обов'язково мають супроводжуватися драмами та постійними емоційними випробуваннями.

Чи дивиться обранець Віти "Холостяка"

Віта також розповіла, як її коханий ставиться до участі у романтичному реаліті, завдяки якому вона стала впізнаваною.

За словами дівчини, чоловік не має достатньо вільного часу, щоб дивитися телевізійні шоу. Він бачив лише окремі фрагменти "Холостяка" та меми за її участю.

Проте один із моментів на проєкті все ж запам'ятався обранцю. Йдеться про турнікет, який Віточка принесла на першу зустріч із Тарасом Цимбалюком.

Самій Зварич подобається, що її стосунки не пов'язані з телевізійною популярністю. Вона не хоче, щоб коханий сприймав її лише як учасницю реаліті.

Дівчина наголошує, що "Холостяк" був лише невеликим епізодом її життя, а не тим, що повністю визначає її особистість.

Як Віточка запам'яталася на "Холостяку"

Віта Зварич стала учасницею 14-го сезону романтичного шоу "Холостяк", головним героєм якого був актор Тарас Цимбалюк.

Віта Зварич (фото: instagram.com/vi.tochkaa)

На першу зустріч із Цимбалюком Віточка прийшла у традиційному українському вбранні.

Її яскрава поведінка та емоційність викликали активне обговорення у соцмережах. Дівчина швидко стала однією з найбільш упізнаваних учасниць сезону, хоча залишила шоу вже після першої Церемонії троянд.

Після виходу випуску Віта зіткнулася з хвилею критики, проте згодом зізналася, що не шкодує про участь у реаліті. Вона сприйняла цей досвід як можливість краще зрозуміти себе та привернути увагу до української культури й волонтерства.

Після проєкту глядачі також активно обговорювали можливий роман Зварич із ветераном та колишнім героєм "Холостяка" Олександром Тереном. Утім, Віта пояснила, що нині вони не спілкуються, а їхнє знайомство не переросло у романтичні стосунки.

Віта Зварич та Олександр Терен (фото: instagram.com/vi.tochkaa)

Тепер дівчина зосереджена на власних проєктах, навчанні, волонтерстві та особистому житті, у якому, за її словами, нарешті знайшлося місце для спокійного й щасливого кохання.