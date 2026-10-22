Вита Зварич из "Холостяка" рассказала о первом свидании с избранником: планы сменила травма

Как Вита Зварич познакомилась с любимым

По словам Виты, со своим избранником она познакомилась около года назад благодаря общей подруге. Сначала они несколько дней переписывались, а затем договорились о первом свидании.

За день до встречи девушка сильно ранила ногу. Из-за травмы от запланированного свидания пришлось отказаться, однако мужчина не отменил встречу и пришел домой.

Вместо ресторана и праздничного образа его ждала Вита в пижаме, с бинтами, лечебными мазями и необходимостью делать перевязки.

Девушка с юмором вспомнила, что ее будущий любимый вел себя как герой романтического фильма, пришедшего спасать свою избранницу.

Как Виточка чувствует себя рядом с новым избранником

Зварич призналась, что за последний год наибольшим изменением в ее жизни стала именно любовь. Девушка подчеркнула, что сейчас находится в здоровых отношениях, где чувствует себя спокойно и безопасно.

Для нее особенно важно иметь рядом человека, с которым можно оставаться собой, не сомневаться в его отношении и не пытаться постоянно заслужить внимание.

По словам Виты, теперь она больше ценит поддержку, близость и общие моменты. Также девушка убедилась, что подлинные чувства не обязательно должны сопровождаться драмами и постоянными эмоциональными испытаниями.

Смотрит ли избранник Виты "Холостяка"

Вита также рассказала, как ее любимый относится к участию в романтическом реалити, благодаря которому она стала узнаваема.

По словам девушки, у мужчины нет достаточно свободного времени, чтобы смотреть телевизионные шоу. Он видел только отдельные фрагменты "Холостяка" и мемы с ее участием.

Однако один из моментов на проекте все же запомнился избраннику. Речь идет о турникете, который Виточка принесла на первую встречу с Тарасом Цымбалюком.

Самой Зварич нравится, что ее отношения не связаны с телевизионной популярностью. Она не хочет, чтобы любимый воспринимал ее только как участницу реалити.

Девушка отмечает, что "Холостяк" был лишь небольшим эпизодом ее жизни, а не полностью определяющим ее личность.

Как Виточка запомнилась на "Холостяке"

Вита Зварич стала участницей 14-го сезона романтического шоу "Холостяк", главным героем которого был актер Тарас Цымбалюк.

Вита Зварич (фото: instagram.com/vi.tochkaa)

На первую встречу с Цымбалюком Виточка пришла в традиционном украинском наряде.

Ее яркое поведение и эмоциональность вызвали активное обсуждение в соцсетях. Девушка быстро стала одной из самых узнаваемых участниц сезона, хотя покинула шоу уже после первой церемонии роз.

После выхода выпуска Вита столкнулась с волной критики, однако созналась, что не жалеет об участии в реалити. Она восприняла этот опыт как возможность лучше понять себя и привлечь внимание к украинской культуре и волонтерству.

После проекта зрители также активно обсуждали возможный роман Зварич с ветераном и бывшим героем "Холостяка" Александром Тереном. Впрочем, Вита объяснила, что сейчас они не общаются, а знакомство их не переросло в романтические отношения.

Вита Зварич и Александр Терен (фото: instagram.com/vi.tochkaa)

Теперь девушка сосредоточена на собственных проектах, учебе, волонтерстве и личной жизни, в которой, по ее словам, наконец-то нашлось место для спокойной и счастливой любви.