Кому Петренко залишила листа після виходу з "Холостяка"

Під час інтерв'ю Катерину запитали, кого з дівчат вона могла б уявити поруч із В'ячеславом Кравцовим.

Учасниця зізналася, що за час перебування в будинку найбільше зблизилася з Тетяною Бевз. Попри те, що вона жила в кімнаті з кількома дівчатами, саме з Тетяною в неї сформувався особливий зв'язок.

Перед виходом із шоу Катерина вирішила залишити їй великий лист. У ньому вона поділилася своїми побажаннями та підтримала можливі стосунки подруги зі Славою.

"Я проживала в кімнаті із кількома дівчатами, але більше за все я поріднилася з Тетяною Бевз. І коли я йшла - написала їй величезного листа", - розповіла Катерина.

Вона не стала розкривати всього змісту послання, однак поділилася його головною думкою.

"Я побажала їй, щоб вона змогла повністю відкрити Славу для себе. І якщо це дійсно та людина, яка їй потрібна, то я бажала, щоб у них склалися стосунки", - зізналася учасниця.

Катерина Петренко (фото надане Катериною Петренко)

Що відомо про Петренко

Катерина Петренко - 32-річна киянка, яка працює PR-менеджеркою та раніше професійно займалася баскетболом. Спорт був важливою частиною її життя з дитинства, а головною мрією було потрапити на найвищий рівень і виступати в американській жіночій баскетбольній лізі WNBA.

Катерина досягла значних результатів у спорті та була кандидаткою до збірних України U18 і U20. Однак у 19 років її баскетбольна кар'єра раптово завершилася через травму.

Після цього вона знайшла себе в іншій діяльності, зокрема в комунікаціях та суспільно важливих проєктах. Катерина організовує заходи на підтримку родин військовополонених, долучається до розвитку адаптивного спорту, а також допомагає ветеранам і ветеранкам повертатися до професійного життя після служби та полону.

Серед її особистих захоплень - спів і кулінарія.

Катерина розлучена та виховує сина. Вона зізнається, що мріє не лише про нові стосунки, а й про відчуття дому та безпеки для своєї родини.

"Я мрію мати можливість повернутися у свій дім - у Бердянськ, який зараз в окупації. І водночас мрію створити свій дім тут і зараз - із людиною, з якою зможу відчути близькість і повернути відчуття безпеки", - ділилася Катерина.

Також для неї важливо, щоб син зростав у середовищі, де панують спокій, любов і повага.

Катерина Петренко залишила шоу у четвертому випуску - після індивідуального побачення з Кравцовим.

Катерина Петренко та В’ячеслав Кравцов на побаченні (фото надане пресслужбою каналу СТБ)

Що глядачі побачать у 6-му випуску "Холостяка"

У шостому випуску "Холостяка" Слава Кравцов і учасниці спробують краще зрозуміти одне одного через емоції, спогади та відверті розмови. На дівчат чекають незвичайне заняття йогою, повернення до шкільних років і романтичне побачення з вечерею на крилі літака.

Однак не обійдеться без напружених моментів: "Холостяк" почує зізнання, які змусять його засумніватися у щирості однієї з учасниць. Кульмінацією стане несподівана Церемонія троянд, після якої шляхи деяких героїв можуть розійтися.

Новий випуск романтичного реаліті дивіться вже сьогодні о 19:00 на СТБ.