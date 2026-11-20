Кому Петренко оставила письмо после выхода из "Холостяка"

Во время интервью Екатерину спросили, кого из девушек она могла бы представить рядом с Вячеславом Кравцовым.

Участница призналась, что за время пребывания в доме больше всего сблизилась с Татьяной Бевз. Несмотря на то, что она жила в комнате с несколькими девушками, именно с Татьяной у нее сформировалась особая связь.

Перед выходом из шоу Екатерина решила оставить ей большое письмо. Она поделилась своими пожеланиями и поддержала возможные отношения подруги со Славой.

"Я проживала в комнате с несколькими девушками, но больше всего я роднилась с Татьяной Бевз. И когда я уходила - написала ей огромное письмо", - рассказала Екатерина.

Она не стала раскрывать всего содержания послания, однако поделилась его главной мыслью.

"Я пожелала ей, чтобы она смогла полностью открыть Славу для себя. И если это действительно тот человек, который ей нужен, то я желала, чтобы у них сложились отношения", - призналась участница.

Екатерина Петренко (фото предоставлено Екатериной Петренко)

Что известно о Петренко

Екатерина Петренко - 32-летняя киевлянка, которая работает PR-менеджером и раньше профессионально занималась баскетболом. Спорт был важной частью ее жизни с детства, а главной мечтой было попасть на самый высокий уровень и выступать в американской женской баскетбольной лиге WNBA.

Екатерина достигла значительных результатов в спорте и была кандидатом в сборные Украины U18 и U20. Однако в 19 лет ее баскетбольная карьера внезапно завершилась из-за травмы.

После этого она нашла себя в другой деятельности, в частности, в коммуникациях и общественно важных проектах. Екатерина организует мероприятия по поддержке семей военнопленных, приобщается к развитию адаптивного спорта, а также помогает ветеранам и ветеранкам возвращаться в профессиональную жизнь после службы и плена.

Среди ее личных увлечений - пение и кулинария.

Екатерина разведена и воспитывает сына. Она признается, что мечтает не только о новых отношениях, но и об ощущении дома и безопасности своей семьи.

"Я мечтаю иметь возможность вернуться в свой дом - в Бердянск, который сейчас находится в оккупации. И в то же время мечтаю создать свой дом здесь и сейчас - с человеком, с которым смогу почувствовать близость и вернуть чувство безопасности", - делилась Екатерина.

Также для нее важно, чтобы сын рос в среде, где царят покой, любовь и уважение.

Екатерина Петренко оставила шоу в четвертом выпуске - после индивидуального свидания с Кравцовым.

Екатерина Петренко и Вячеслав Кравцов на свидании (фото предоставлено пресс-службой канала СТБ)

Что зрители увидят в 6-м выпуске "Холостяка"

В шестом выпуске "Холостяка" Слава Кравцов и участницы попытаются лучше понять друг друга с помощью эмоций, воспоминаний и откровенных разговоров. Девушек ждут необычное занятие йогой, возвращение к школьным годам и романтическое свидание с ужином на крыле самолета.

Однако не обойдется без напряженных моментов: "Холостяк" услышит признание, которое заставит его усомниться в искренности одной из участниц. Кульминацией станет неожиданная Церемония роз, после которой пути некоторых героев могут разойтись.

Новый выпуск романтического реалити смотрите уже сегодня в 19:00 на СТБ.