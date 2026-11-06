Зотова повернулася, а троє дівчат пішли: яким був 4 випуск "Холостяка" за 6 листопада

Хто залишився на "Холостяку" після четвертого випуску

Далі проходять:

Діана Зотова (вона отримала квітку, яка також стала запрошенням повернутися на реаліті й доєднатися до інших учасниць)

Христина Горняк (Кравцов подарував їй троянду під час побачення, на якому також була Дарина Заінчуковська)

Валерія Полянська (Слава прийняв від неї троянду, адже цього разу церемонія була незвичайною)

Єлизавета Колношенко (героїня запросила його на індивідуальне побачення, Кравцов погодився і взяв її квітку)

Тетяна Бевз (учасниця вразила "Холостяка" словами про початок особистої історії)

Дар’я Харитонова (Кравцов сказав, що не може не взяти троянду від неї)

Єлизавета Проценко (за словами учасниці, вона "відчула щось особливе", що вразило баскетболіста)

Лія Янголенко ("Холостяк" взяв від неї троянду та пообіцяв, що вивчить ще більше французьких слів перед наступною зустріччю з нею)

Любов Конате (учасниця відірвала від квітки одну пелюстку, аби потім показати Кравцову, що з нею зробить)

Вікторія Хилюк (героїня не приховувала емоцій, а сам Кравцов почав говорити про взаємність).

Хто покинув "Холостяк" у четвертому випуску

Катерина Петренко (з нею Кравцов попрощався просто під час індивідуального побачення)

Дар'я Дандік (Слава не прийняв троянду учасниці та зазначив, що з нею можна посміятися, але романтики із нею він не побачив)

Дарина Заінчуковська (Кравцов зазначив, що учасниця загралася в суперництво)

А що було у новому випуску "Холостяка", з ким ходив на побачення Кравцов і як Зотова несподівано стала учасницею нового сезону - читайте нижче.

"Холостяк" четвертий випуск за 6 листопада - найцікавіше

Новий епізод почався з благодійного матчу. Героїні "Холостяка" мали змагатися із зірковою командою. Серед запрошених гостей була учасниця сезону з Олексанром Тереном - Анастасія Юзьвак .

Дівчина здивувала своєю появою та навіть встигла обурити учасниць. Настя не приховувала, що її зацікавив В’ячеслав. Втім, на шоу вона не залишилася.

А ось ще одна гостя благодійної гри - модель Діана Зотова, яка брала участь у "Холостяку" з Тарасом Цимбалюком, зацікавила вже самого Кравцова. Баскетболіст познайомився з дівчиною, вони встигли поспілкуватись про минуле. А потім Кравцов подарував Зотовій троянду та запросив її доєднатися до реаліті. Модель погодилася.

Дівчата в будинку досить холодно та агресивно відреагували на появу нової конкурентки. Вони "засипали" її питаннями, намагалися зачепити, щодо її участі в попередньому сезоні "Холостяка", а також ставили незручні запитання про її колишній шлюб.

Після цього усі героїні "Холостяка" вирушили до Карпат. Першими на побачення з Кравцовим пішли Христина Горняк та Дарина Заінчуковська. Між героїнями вирувала ворожнеча ще з минулого випуску, коли дівчата сильно посварилися під час Церемонії троянд. Тоді ситуація ледь не закінчилася бійкою.

На побаченні зі Славою Христина та Дарина намагалися стримуватися, аби не сваритися на очах у баскетболіста. Кравцов запросив їх на майстер-клас з гутництва (робота зі склом), під час уроку та спільної вечері героїні все ж змагалися за увагу героя, тому без суперечок не обійшлося.

Після спільного часопроводження Кравцов спочатку пішов на особисте спілкування з Христиною Горняк. Під час розмови Слава ставив питання Христині про її колишні стосунки та чи знайомилась вона з кимось після останнього розлучення. Горняк зазначила, що пішла в терапію з психологом та розповіла детальніше про свою роботу.

Христина Горняк з В’ячеславом Кравцовим на особистому спілкуванні (скриншот)

Коли ж Слава запросив на окремий діалог Дарину, він зазначив, що помічає у її поведінці стриманість та занепокоєння. Блогерка зізналася, що між нею та Христиною є конфлікт, а сама Горняк нібито "наговорила зайвого" й розкрила факти, про які Заінчуковська не хотіла спілкуватися.

Дарина Заінчуковська з В’ячеславом Кравцовим на особистому спілкуванні (скриншот)

Дарина і Слава ділилися історіями з минулого, блогерка пояснила, як нині складаються її стосунки з колишнім, від якого вона народила доньку. Кравцов був засмучений, коли дізнався, що батько дитини учасниці не підтримує стосунки.

Наприкінці побачення, коли "Холостяк" знову опинився за столом із обома дівчатами, він віддав другу троянду четвертого випуску. Квітку отримала Горняк, а от Заінчуковська повернулся до будиночку без "запрошення" у наступний епізод.

В’ячеслав Кравцов обирає кому подарувати троянду (скриншот)

На індивідуальне побачення Кравцов запросив Катерину Петренко. Разом вони відправились на велопрогулянку по полю. Під час катання на велосипедах велась розмова про баскетбол та спорт. Катерина поділилась з холостяком подробицями свого життя про роботу та свого сина. Також, вона зізналась, що її комунікація з батьком дитини дуже складна і вони обмежуються лише короткими повідомленнями про сина.

В’ячеслав Кравцов та Катерина Петренко на велосипедах (скриншот)

Після цього Слава здивував Катю сюрпризом. Він орендував ресторан, аби усе приміщення було виключно для них. Разом вони готували романтичну вечерю, а саме пасту з морепродуктами, яку Слава вважає своєю улюбленою стравою. Згодом зайшла розмова про колишнього чоловіка Катерини. Вона поділилась, що він потрапив у полон під час оборони Маріупольської Азовсталі.



Згодом Кравцов зауважив, що у них більш дружнє спілкування, а не романтичне. Холостяк попросив її покинути проект. Катерина була вдячна за щирість і залишила реаліті.

У четвертому випуску організатори підготували для учасниць незвичайну церемонію. Цього разу не В'ячеслав обирав, кому вручити квітку. Навпаки, кожна дівчина сама мала вирішити, чи хоче продовжувати знайомство з головним героєм. А також, за традицією, Кравцов записав відеозвернення кожній.

Учасниці пропонували Кравцову троянди, а він міг прийняти або відхилити їхню пропозицію. Таким чином, рішення про подальшу участь у проєкті залежало від взаємної симпатії.