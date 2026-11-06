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Холостяк 06 ноября 2026, 23:19

Зотова вернулась, а три девушки ушли: каким был 4 выпуск "Холостяка" за 6 ноября

Необычная церемония роз сменила правила романтического реалити
Юлия Шиканова Юлия Шиканова Редактор-стажер Styler
Церемония роз (коллаж: Styler)
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В четвертом выпуске романтического реалити "Холостяк" Вячеслав Кравцов продолжил знакомство с участницами. На этой неделе девушек ждали новые свидания, благотворительный баскетбольный матч и неожиданное появление новой участницы.

Кто решил продолжить знакомство с Холостяком, кому он ответил взаимностью и кто покинул проект, рассказывает Styler.

Кто остался на "Холостяке" после четвертого выпуска

Далее проходят:

  • Диана Зотова (она получила цветок, который также стал приглашением вернуться на реалити и присоединиться к другим участникам)
  • Кристина Горняк (Кравцов подарил ей розу во время свидания, на котором также была Дарья Заинчуковская)
  • Валерия Полянская (Слава принял от нее розу, ведь в этот раз церемония была необычной)
  • Елизавета Колношенко (героиня пригласила его на личное свидание, Кравцов согласился и взял ее цветок)
  • Татьяна Бевз (участница поразила "Холостяка" словами о начале личной истории)
  • Дарья Харитонова (Кравцов сказал, что не может не взять розу от нее)
  • Елизавета Проценко (по словам участницы, она "почувствовала нечто особенное", что поразило баскетболиста)
  • Лия Янголенко ("Холостяк" взял от нее розу и пообещал, что выучит еще больше французских слов перед следующей встречей с ней)
  • Любовь Конате (участница оторвала от цветка один лепесток, чтобы потом показать Кравцову, что с ним сделает)
  • Виктория Хилюк (героиня не скрывала эмоций, а сам Кравцов стал говорить о взаимности).

Кто покинул "Холостяк" в четвертом выпуске

  • Екатерина Петренко (с ней Кравцов простился прямо во время индивидуального свидания)
  • Дарья Дандик (Слава не принял розу участницы и отметил, что с ней можно посмеяться, но романтики с ней он не увидел)
  • Дарья Заинчуковская (Кравцов подчеркнул, что участница заигралась в соперничество)

А что было в новом выпуске "Холостяка", с кем ходил на свидание Кравцов и как Зотова неожиданно стала участницей нового сезона - читайте ниже.

"Холостяк" четвертый выпуск за 6 ноября - самое интересное

Новый эпизод начался с благотворительного матча. Героини "Холостяка" должны были соперничать со звездной командой. Среди приглашенных гостей была участница сезона с Александром Тереном - Анастасия Юзьвак.

Девушка удивила своим появлением и даже успела возмутить участниц. Настя не скрывала, что ее заинтересовал Вячеслав. Впрочем, на шоу она не осталась.

А вот еще одна гостья благотворительной игры - модель Диана Зотова, участвовавшая в "Холостяке" с Тарасом Цымбалюком, заинтересовала уже самого Кравцова. Баскетболист познакомился с девушкой, они успели пообщаться о прошлом. А потом Кравцов подарил Зотовой розу и пригласил ее присоединиться к реалити. Модель согласилась.

Девушки в доме довольно холодно и агрессивно отреагировали на появление новой конкурентки. Они "засыпали" ее вопросами, пытались затронуть, по поводу ее участия в предыдущем сезоне "Холостяка", а также задавали неудобные вопросы о ее бывшем браке.

После этого все героини "Холостяка" отправились в Карпаты. Первыми на свидание с Кравцовым пошли Кристина Горняк и Дарья Заинчуковская. Между героинями бурлила вражда еще с прошлого выпуска, когда девушки сильно повздорили во время Церемонии роз. Тогда ситуация чуть не закончилась потасовкой.

На свидании со Славой Кристина и Дарья пытались сдерживаться, чтобы не ссориться на глазах баскетболиста. Кравцов пригласил их на мастер-класс по гутничеству (работа со стеклом), на уроке и совместном ужине героини все же соревновались за внимание героя, поэтому без споров не обошлось.

После совместного времяпровождения Кравцов сначала пошел на личное общение с Кристиной Горняк. Во время разговора Слава задал вопрос Кристине о ее прежних отношениях и знакомилась ли она с кем-то после последнего развода. Горняк отметила, что пошла в терапию с психологом и подробнее рассказала о своей работе.

Кристина Горняк с Вячеславом Кравцовым на личном общении (скриншот)

Когда Слава пригласил на отдельный диалог Дарью, он отметил, что замечает в ее поведении сдержанность и беспокойство. Блогерша призналась, что между ней и Кристиной есть конфликт, а сама Горняк якобы "наговорила лишнего" и раскрыла факты, о которых Заинчуковская не хотела общаться.

Дарья Заинчуковская с Вячеславом Кравцовым на личном общении (скриншот)

Дарья и Слава делились историями из прошлого, блогерша объяснила, как сейчас складываются ее отношения с бывшим, от которого она родила дочь. Кравцов был расстроен, когда узнал, что отец ребенка участницы не поддерживает отношения.

В конце свидания, когда "Холостяк" снова очутился за столом с обеими девушками, он отдал вторую розу четвертого выпуска. Цветок получил Горняк, а вот Заинчуковская вернулся в домик без "приглашения" в следующий эпизод.

Вячеслав Кравцов выбирает кому подарить розу (скриншот)

На индивидуальное свидание Кравцов пригласил Екатерину Петренко. Вместе они отправились на велопрогулку по полю. Во время катания на велосипедах шел разговор о баскетболе и спорте. Екатерина поделилась с холостяком подробностями своей жизни о работе и сыне. Также она призналась, что ее коммуникация с отцом ребенка очень сложна и они ограничиваются лишь краткими сообщениями о сыне.

Вячеслав Кравцов и Екатерина Петренко на велосипедах (скриншот)

После этого Слава удивил Катю сюрпризом. Он арендовал ресторан, чтобы все помещение было исключительно для них. Вместе они готовили романтический ужин, а именно пасту с морепродуктами, которую Слава считает своим любимым блюдом. Впоследствии зашел разговор о бывшем муже Екатерины. Она поделилась, что он попал в плен во время обороны Мариупольской Азовстали.

Впоследствии Кравцов заметил, что у них более дружеское общение, а не романтическое. Холостяк попросил ее покинуть проект. Екатерина была благодарна за искренность и покинула реалити.

В четвертом выпуске организаторы подготовили для участниц необычную церемонию. В этот раз не Вячеслав выбирал, кому вручить цветок. Напротив, каждая девушка должна была решить, хочет ли продолжать знакомство с главным героем. А также, по традиции, Кравцов записал видеообращение каждой.

Участницы предлагали Кравцову розы, а он мог принять или отклонить их предложение. Таким образом, решение о дальнейшем участии в проекте зависело от взаимной симпатии.

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