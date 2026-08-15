Час діяти, а не чекати: які знаки Зодіаку отримають усе й одразу до кінця цього тижня

"Падіння зірки" та перехід Сонця у Діву

Водночас ретроградний Сатурн утворює потужні альянси з Меркурієм та Юпітером. Це ідеальний час для реалізації добре продуманих планів: поєднання реалізму та оптимізму дозволить перетворити ваші мрії на щось відчутне.

Однак будьте обережні: войовничий Марс вступає у конфлікт із мрійливим Нептуном. Цей аспект здатний викликати сильну плутанину, дезорієнтацію та навіть спровокувати відверту брехню у близьких стосунках. Не поспішайте довіряти новим знайомим.

У суботу на нас чекає глибоко символічна подія - Сонце і Південний вузол з'єднаються в Леві вперше за 18 років. Астрологи попереджають: це може стати переломним моментом для всього людства.

Ми можемо стати свідками того, як відома особистість (у бізнесі, політиці чи шоу-бізнесі) опиниться під пильною увагою, або ж побачимо гучне "падіння зірки" раптову втрату репутації та впливу.

У неділю Сонце перейде в практичний знак Діви. Це означає, що весь творчий хаос сезону Лева доведеться структурувати. Настав час для організації, вдосконалення та застосування ідей на практиці.

Гороскоп для кожного знака Зодіаку

Овен: Ви можете відчувати певну млявість через вплив Нептуна. Не плануйте на цей тиждень виснажливих справ- краще відпочиньте. Перехід Сонця в Діву допоможе вам навести лад у повсякденній рутині.

Телець: Вчіться відрізняти інтуїцію від розіграної уяви. Чим більше ви тиснете на себе в пошуках відповідей, тим далі вони ховаються. З переходом Сонця у Діву на перший план виходить відпочинок - дозвольте собі розважатися.

Близнюки: Будьте вкрай обережні з фінансами. Не довіряйте порадам друзів щодо грошей і уникайте дорогих підписок чи покупок. Також Сонце освітить ваш домашній сектор: час скласти список справ і взятися за дім.

Рак: Ви відчуватимете потужний заряд енергії, але уникайте кардинальних рішень у кар'єрі чи бізнесі - інформація може бути хибною. Якщо потрібно підписати документи, уважно читайте дрібний шрифт.

Лев: Внутрішній неспокій може викликати жагу до змін, хоча ви самі не до кінця розумієте, чого хочете. Зачекайте, поки туман розсіється. Сонце переходить у ваш сектор грошей - ідеальний час для створення надійного бюджету.

Діва: Межа між правдою та плітками буде дуже розмитою, тому стежте за тим, що і кому ви розповідаєте. З переходом Сонця у ваш знак починається ваш сезон - оновлюйте імідж, ставте цілі та насолоджуйтеся життям.

Терези: Не плутайте розмиті обіцянки з твердими гарантіями. Ваш успіх зараз повністю залежить від чітких правил і домовленостей. Перехід Сонця в Діву запрошує вас до рефлексії та спокійного відпочинку перед вашим днем народження.

Скорпіон: Ваші сміливі плани вимагають жорсткої організації. Не залишайте нічого на волю випадку - проводьте дослідження. Сонце також освітить ваш соціальний сектор, підкреслюючи важливість командної роботи.

Стрілець: Марс спонукає вас відпустити ситуації та людей, які більше не приносять користі. Будьте обережні в романтиці - не все так ідеально, як здається. З неділі Сонце у вашому секторі кар'єри виведе вас у центр загальної уваги.

Козеріг: Емоції можуть затьмарити важливі рішення щодо дому. Читайте між рядків і довіряйте інтуїції, якщо відчуваєте фальш. Перехід Сонця надихне вас на розширення горизонтів та пошук нових пригод за межами рутини.

Водолій: Плутанина в комунікаціях може загальмувати ваші справи. Обов'язково перевіряйте факти і наведіть лад у документах. Сонце освітить сектор спільних активів, сприяючи фінансовому плануванню.

Риби: Марс у вашому секторі задоволень вимагає активності. Займайтеся хобі або сміливо запрошуйте на побачення ту саму людину. Ваші стосунки розквітнуть, якщо вони будуть побудовані на чесності та взаємоповазі.