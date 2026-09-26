Давні прикмети українців про ліс та "тихе полювання": що означали туман, перший гриб і "відьмине коло"

"Відьмине коло": місце для шабашу чи звичайне явище?

Коли гриби утворюють майже ідеальне коло, це й сьогодні виглядає трохи містично. У різних європейських традиціях такі утворення пов'язували з відьмами, феями та іншими надприродними істотами.

National Geographic розповідає, що подібні повір'я існували в різних культурах, а людей нерідко застерігали від того, щоб заходити всередину такого кола.

Водночас фахівці пояснюють все набагато прозаїчніше. Грибниця розростається під землею від центру назовні, а плодові тіла з'являються по краю зони її росту. Так поступово й формується характерне кільце.

Перший гриб могли залишити в лісі

На Волинському Поліссі з грибами було пов'язано чимало незвичних правил.

Наприклад, існувало повір'я про перший гриб, знайдений під час першого походу сезону: маленький гриб могли навмисно залишити в лісі, оскільки вірили, що він більше не виросте. Водночас в інших місцевостях існувала протилежна традиція - перший маленький гриб, навпаки, радили забирати.

Гриби могли "сховатися", якщо шуміти

Ще одне цікаве повір'я стосувалося поведінки самого грибника. Вважалося, що в лісі не варто голосно розмовляти, кричати чи хвалитися вже зібраними грибами - нібито після цього гриби можуть "сховатися".

В етнографічних матеріалах про Волинське Полісся зафіксовані й інші правила поведінки під час "тихого полювання": грибники намагалися не привертати зайвої уваги та могли уникати зустрічей з іншими людьми в лісі.

Сьогодні цьому можна знайти цілком земне пояснення: коли людина йде лісом тихо й уважно, вона просто має більше шансів помітити гриб під листям або травою.

Туман, мурахи й цвітіння рослин - до грибного року

Грибники минулого уважно стежили за природою, намагаючись передбачити майбутній урожай.

На Волинському Поліссі, за етнографічними записами, ранковий туман вважали доброю ознакою для грибного року. Також звертали увагу на появу мурах і мошок на початку літа.

А ще грибний сезон пов'язували з цвітінням рослин: поява квітів калини, шипшини та суниць нібито сигналізувала про появу перших сироїжок. Пізнє цвітіння горобини, за народними уявленнями, могло віщувати довгу грибну осінь.

Навіть Місяць мав значення

Без Місяця в народних прогнозах теж не обійшлося. Одні вірили, що гриби найкраще ростуть на молодий місяць, інші були переконані, що вирушати до лісу потрібно на старий.

Тобто навіть у межах однієї традиції єдиного правила не існувало - різні місцевості мали власні пояснення та заборони. Такі відмінності також зафіксовані в дослідженні традицій збирання грибів на Волинському Поліссі.

"Багато грибів - до війни"

Серед найпохмуріших народних вірувань була прикмета "багато грибів - до війни". Її також варто сприймати саме як фольклорне повір'я, а не як реальний спосіб передбачити майбутні події.

Гриби в народній культурі взагалі часто ставали своєрідними "індикаторами" майбутнього - за ними намагалися прогнозувати погоду, урожай та достаток.

Сьогодні ці прикмети цікаві передусім як частина народної культури. Вони показують, наскільки уважно люди спостерігали за лісом і намагалися пояснити природні явища ще задовго до появи сучасної науки.