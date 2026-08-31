Дні ангела у вересні: кого вітати та яке ім’я обрати дитині

Дні ангела у вересні 2026

1 вересня - Тетяна, Семен, Марфа, Наталія.

2 вересня - Антоній, Юліан, Леонід, Герман, Петро, Василь, Серафима, Павло, Володимир, Михайло, Антин, Анатолій, Іван, Феодор, Демид, Филип, Феодосій, Стефан, Ксенія, Микола, Віктор.

3 вересня - Андрій, Феофан, Сергій, Филип, Михайло, Костянтин, Юхим, Василина, Роман, Феоктист, Ілля, Олексій, Микола, Харитон, Петро, Іоанн, Домна, Володимир, Дорофей, Василь.

4 вересня - Олександр, Федір, Григорій, Симон, Опанас, Олена, Павло, Яким, Микола, Петро, Юліан, Михайло, Мойсей, Стефан, Іоанн, Василь, Митрофан.

5 вересня - Давид, Гліб, Максим, Феодор, Іраїда, Олексій, Юхим, Єлизавета, Авдій, Захар, Опанас, Раїса.

6 вересня - Архип, Михайло, Всеволод, Кирило, Димитрій, Іоанн, Фекла, Андрій, Макар, Костянтин, Давид, Діонісій.

7 вересня - Лука, Сава, Андрій, Макар, Василь, Олександр, Іван, Михайло, Євген, Микола, Стефан, Петро, Лев, Григорій.

8 вересня - Георгій, Іван.

9 вересня - Сергій, Афанасій, Олександр, Олексій, Йосип, Феофан, Дмитро, Василь, Анна, Харитон, Яків, Григорій, Микита, Феодосій, Захар.

10 вересня - Іван, Семен, Євген, Петро, Андрій, Гліб, Василь, Тетяна, Костянтин, Гавриїл, Касян, Климент, Микола, Павло.

11 вересня - Роман, Сергій, Герман, Дмитро, Лев, Карп, Микола, Віктор.

12 вересня - Даниїл, Феодор, Олексій, Юліан, Никодим, Іван, Микола, Семен, Афанасій.

13 вересня - Стефан, Леонтій, Лук'ян, Петро, Валеріан, Ієрофей, Ілля, Юліан, Микола, Олександр.

14 вересня - Іван, Микола.

15 вересня - Макар, Марія, Максим, Ігнатій, Григорій, Микола, Петро, Дмитро, Порфирій, Валеріан, Стефан, Євдокія, Яків, Іван, Людмила, Андрій, Микита, Віссаріон, Федот, Йосип, Леонід, Герасим.

16 вересня - Дорофей, Віктор, Йосип, Григорій, Людмила, Олексій, Сергій.

17 вересня - Софія, Віра, Надія, Любов, Никодим, Іван,Олександра, Павло, Ірина, Серафим, Ілля, Феодосій.

18 вересня - Ян, Олексій, Веніамін, Софія, Сергій, Михайло, Арина, Іван, Володимир, Костянтин, Євфросинія, Аріадна, Іларіон, Петро, Ірина, Вольдемар, Аркадій, Борис.

19 вересня - Єгор, Марія, Костянтин, Макар, Феодор, Давид, Трохим, Нил, Федір, Гавриїл, Георгій, Олексій, Ігор, Микола.

20 вересня - Олександр, Тетяна, Олег, Василь, Федір, Іларіон, Іван, Ян, Теодор, Михайло, Остап.

21 вересня - Володимир, Ян, Андрій, Даниїл, Петро, Дмитро, Валентин, Костянтин, Олександр, Василь, Йосип, Нестор, Іван, Вольдемар, Лаврентій.

22 вересня - Параска, Петро, Олександр, Веніамін, Мартин, Макар, Кузьма, Микола.

23 вересня - Ян, Інокентій, Андрій, Микола, Петро, Іван, Раїса, Іраїда.

24 вересня - Давид, Павло, Ібрагім, Степан, Віталій, Владислав, Сергій, Стефан, Фекла, Василь, Андрій, Антон.

25 вересня - Єфросинія, Павло, Роман, Сергій, Герман, Максим, Микола, Олександр, Євген, Прохор, Остап, Опанас.

26 вересня - Опанас, Дмитро, Ян, Іван, Микола, Тихін, Володимир, Вольдемар, Олександр.

27 вересня - Петро, Марк, Михайло, Віктор, Герман, Аристарх, Федір, Акулина, Февронія, Ігнат, Дмитро.

28 вересня - Юліана, Теодор, Нестор, Родіон, Уляна, Ян, Олександр, Анна, Федір, Іларіон, Ібрагім, Валентин, Єремія, Кирило, В'ячеслав, Харитон, Остап, Георгій, Єгор, Іван, Тетяна, Макар, Марія, Марк.

29 вересня - Ян, Іван.

30 вересня - Олександр, Матвій, Олексій, Михайло, Петро, Леонід, Василь, Серафим, Григорій, Олександра, Аполлінарія, Семен, Яким, В'ячеслав.

Як визначають день ангела

День ангела пов'язаний з іменем святого, якого вшановує церква. У християнській традиції небесним покровителем людини вважається святий, ім'я якого вона носить.

Водночас у різних церковних календарях дати пам'яті святих можуть відрізнятися. Тому, якщо йдеться про конкретну дату хрещення або іменини, варто орієнтуватися на календар тієї церкви, до якої належить людина.

Як вибрати ім'я для дитини

Календар іменин може стати одним із варіантів, як батьки обирають ім'я для новонародженої дитини. Можна звернути увагу на імена святих, день пам'ять яких припадає на день народження малюка, або вибрати ім'я, яке відзначається найближчими днями.

Проте не варто сприймати це як суворе правило. Важливо, щоб ім'я добре поєднувалося з по батькові та прізвищем, було зручним у повсякденному житті й подобалося самим батькам.

Якщо хочеться незвичного імені, вересневий календар також дає чимало варіантів: Аріадна, Аполлінарія, Віссаріон, Дорофей, Никодим, Феоктист, Єфросинія. Водночас серед найзвичніших імен у календарі - Олександр, Іван, Микола, Петро, Андрій, Михайло, Марія, Анна та Софія.