Гороскоп для Дів, Риб і Близнюків: астролог Демур розповіла про завершення складного періоду

Близнюки

Близнюки нарешті залишають позаду дворічний період емоційних переживань і розчарувань у коханні. Тепер у їхньому особистому житті відкривається новий етап, який може привести до серйозних і значно здоровіших стосунків.

Минулі травми поступово втрачатимуть владу над вами, а поруч може з'явитися людина, яка даруватиме саме ту турботу й повагу, на які ви давно чекали.

Діва

Останні два роки могли випробовувати Діву одразу на кількох фронтах - у коханні, кар'єрі та фінансах. Проте тепер ситуація поступово змінюється, а труднощі можуть нарешті поступитися місцем новим можливостям.

За астрологічним прогнозом, саме ті сфери життя, де раніше було найбільше проблем, можуть стати джерелом приємних результатів. Тож Дівам радять не опускати руки - схоже, період винагороди за терпіння вже близько.

Стрілець

Стрільці могли довго працювати на результат, але не отримувати ані бажаного визнання, ані фінансової віддачі. Тепер цей сценарій може змінитися: наполегливість нарешті почне приносити помітні результати.

Попереду - новий етап у кар'єрі, перспективні пропозиції та можливості покращити фінансове становище. Те, заради чого ви так довго працювали, може нарешті почати ставати реальністю.

Риби

Для Риб останні два роки стали часом важливих змін, розривів і непростих емоційних уроків. Ви навчилися краще розпізнавати токсичні зв'язки та більше не погоджуватися на стосунки, у яких немає взаємності.

Тепер особисте життя може приємно здивувати: у ньому здатна з'явитися людина, готова дарувати час, увагу, енергію та турботу. Головне - не закриватися від нових знайомств і дозволити собі знову повірити в кохання.