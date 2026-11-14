Граки відлітають, а зайці біліють: як природа віщує перший сніг за народними прикметами

7 прикмет, які віщують перший сніг

Граки відлетіли - скоро чекай снігу

За народними спостереженнями, відліт граків був одним із сигналів наближення холодів. Якщо птахи збиралися у великі зграї та залишали звичні місця, люди чекали на зміну погоди й перші зимові опади.

Снігурі з'явилися біля оселі

У народі помічали, що поява снігурів у садах і поблизу людських осель часто збігається з похолоданням. На Житомирщині навіть записали прикмету: "Як починают літат в садку снігірі - буде сніг".

На дубах багато жолудів - зима буде холодною

Рясний урожай жолудів традиційно пов'язували із суворою зимою. Це не прямий прогноз дати першого снігопаду, але в народному календарі така ознака вважалася передвісником холодного сезону.

Листя довго тримається на вишнях - сніг не затримається

Існувало повір'я, що доки з вишень не опало все листя, перший сніг не зможе надовго вкрити землю. Навіть якщо снігопад уже стався, його нібито мала розтопити відлига.

На Покрову вітер із півночі - зима буде ранньою

Наші предки звертали увагу на напрямок вітру на Покрову. Якщо він дув зі сходу або півночі, чекали раннього приходу зими та снігу. Південний вітер, навпаки, вважали ознакою теплої зими.

Перший сніг випав уночі - може затриматися надовго

За народною прикметою, сніг, який пішов уночі, мав більше шансів залишитися на землі. Денний снігопад, навпаки, вважали нетривалим: він швидко танув і не утворював стійкого покриву.

Побачили білого зайця - скоро будуть "білі мухи"

Так у народі образно називали сніжинки. Вважалося, що якщо наприкінці осені заєць уже змінив хутро на біле, то незабаром можна чекати й снігу.

Коли за народним календарем чекали першого снігу

У статті Ірини Несен "Календарна обрядовість українців" вказано, що особливе значення наші предки надавали кільком осіннім датам. Зокрема, Покрову вважали своєрідною межею між осінню та зимою: за погодою цього дня намагалися передбачити, коли прийдуть холоди.

Ще одне цікаве повір'я пов'язували з Михайловим днем. У народі казали: "Михайло на білому коні приїхав", якщо близько до цього свята випадав сніг. За новим церковним календарем Собор архистратига Михаїла припадає на 8 листопада, а громади, які дотримуються старого календаря, відзначають його 21 листопада.

Також існувала прикмета, що від першого снігу до появи санного шляху минає приблизно шість тижнів. Це пов'язували з очікуванням стійкого снігового покриву.

Коли чекати першого снігу в Україні: прогноз синоптиків

Народні прикмети - це цікаві спостереження, але точніше про погоду можуть розповісти фахівці. За словами синоптикині Українського гідрометцентру Наталії Птухи, листопад уже приносить в Україну зимові погодні прояви, однак це не означає, що сніговий покрив одразу з'явиться всюди.

Синоптикиня зазначила, що найближчими днями в Україні чергуватимуться дощі та періоди сухої погоди. Зокрема, 15-16 листопада істотних опадів не очікується, а з 17 листопада атмосферний фронт принесе дощі в різні регіони.

Водночас в офіційному прогнозі Укргідрометцентру на 15-17 листопада зазначено, що 17 листопада в Карпатах, а також удень на сході та північному сході країни можливий мокрий сніг. На решті території переважатимуть дощі.Отже, найближчим часом зимові опади можливі передусім у гірських районах та окремих східних і північно-східних областях. Однак це ще не означає формування тривалого снігового покриву.