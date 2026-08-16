Гроші чи кохання? Який день стане найщасливішим для вашого знаку Зодіаку 17-23 серпня

Овен - п’ятниця, 21 серпня

П’ятниця може стати для Овнів днем, коли справи нарешті зрушать із місця. Варто проявляти ініціативу, погоджуватися на цікаві пропозиції та не боятися зробити перший крок.

Телець - вівторок, 18 серпня

У вівторок Тельцям може особливо щастити у справах, пов’язаних із грошима, роботою та практичними рішеннями. День добре підходить для того, щоб завершити відкладене або зробити вигідний вибір.

Близнюки - вівторок, 18 серпня

Для Близнюків цей день може принести несподівану новину, цікаве знайомство або пропозицію. Будьте уважними до розмов - одна фраза може підказати напрямок, який варто розглянути.

Рак - п’ятниця, 21 серпня

П’ятниця обіцяє Ракам теплу атмосферу та приємні емоції. Особливо вдало можуть складатися справи у стосунках, сімейних питаннях і всьому, що допомагає відчути себе у безпеці.

Лев - четвер, 20 серпня

Четвер може виявитися для Левів днем яскравих можливостей і уваги з боку інших. Не варто залишатися в тіні - саме ваша впевненість може допомогти отримати бажаний результат.

Діва - субота, 22 серпня

Субота стане найсприятливішим днем для Дів, щоб видихнути та дозволити собі трохи більше радості. Приємна зустріч, покупка або давно запланована справа можуть подарувати відчуття, що все складається правильно.

Терези - четвер, 20 серпня

У четвер Терезам буде легше знаходити спільну мову з людьми та домовлятися про важливе. День може принести корисний контакт або рішення, яке допоможе повернути рівновагу в певній ситуації.

Скорпіон - понеділок, 17 серпня

Тиждень для Скорпіонів може початися особливо вдало. У понеділок варто прислухатися до інтуїції: вона може підказати, де прихована можливість, яку не варто пропускати.

Стрілець - субота, 22 серпня

Субота може подарувати Стрільцям відчуття свободи та приємний поворот подій. Це хороший день для подорожі, зустрічі з друзями або спонтанної ідеї, яка здатна перетворитися на щось більше.

Козоріг - вівторок, 18 серпня

Для Козорогів вівторок може стати днем практичної удачі. Те, над чим ви працювали останнім часом, здатне принести помітний результат або відкрити шлях до нової можливості.

Водолій - четвер, 20 серпня

Четвер може здивувати Водоліїв приємною подією або несподіваною можливістю. Не відкидайте нестандартні пропозиції - саме незвичний варіант може виявитися найцікавішим.

Риби - вівторок, 18 серпня

Вівторок може принести Рибам приємні збіги та новини, на які вони давно чекали. День особливо добре підходить для творчих справ, спілкування та кроків назустріч своїм бажанням.