Гроші люблять сміливих: ці знаки Зодіаку не бояться ризикувати заради прибутку
Астрологи склали рейтинг знаків Зодіаку за їхньою готовністю йти на фінансовий ризик - від обережних стратегів до тих, хто легко робить сміливі ставки.
Styler розповідає, хто зі знаків найбільше прагне заробити навіть там, де немає гарантій.
12 місце - Рак
Ракам важливо відчувати фінансову безпеку, тому вони не люблять ставити під загрозу те, що вже мають. Перед ризикованим рішенням вони довго зважуватимуть усі "за" і "проти" та радше виберуть гарантований дохід.
11 місце - Діва
Діви чудово вміють рахувати гроші, але саме тому не поспішають ризикувати ними. Їм потрібно побачити чіткий план, прорахувати можливі втрати й лише після цього вони можуть погодитися на фінансову авантюру.
10 місце - Телець
Тельці люблять гроші та комфорт, але втрачати накопичене зовсім не хочуть. Вони можуть інвестувати або спробувати щось нове, проте перевагу зазвичай віддають надійним варіантам із прогнозованим результатом.
9 місце - Терези
Терези можуть ризикнути, якщо бачать хорошу перспективу, але спочатку намагатимуться отримати пораду від людини, якій довіряють. Їм складно зробити ставку наосліп - надто велика невизначеність змушує їх вагатися.
8 місце - Козоріг
Козороги готові ризикувати, але тільки тоді, коли цей ризик є частиною великої стратегії. Вони можуть вкласти значну суму у перспективний проєкт, якщо бачать можливість отримати серйозний результат у майбутньому.
7 місце - Риби
Риби здатні несподівано піти ва-банк, особливо якщо їм підказує інтуїція. Іноді вони приймають рішення, які здаються нелогічними для інших, але саме така сміливість може привести їх до несподіваного фінансового успіху.
6 місце - Близнюки
Близнюки не бояться пробувати нові способи заробітку та легко перемикаються з одного джерела доходу на інше. Вони можуть ризикнути заради цікавої можливості, хоча іноді змінюють рішення так само швидко, як і приймають його.
5 місце - Лев
Леви люблять масштаб і не хочуть задовольнятися малим, тому заради великої мети можуть піти на серйозний ризик. Вони впевнені у своїх силах і часто вважають, що сміливість рано чи пізно буде винагороджена.
4 місце - Водолій
Водолії не бояться експериментів, особливо якщо йдеться про незвичайну ідею або новий спосіб заробітку. Вони можуть вкластися в те, що інші вважають надто ризикованим, якщо бачать у цьому потенціал.
3 місце - Стрілець
Стрільці - справжні шукачі пригод, і гроші не виняток. Вони легко можуть погодитися на ризик заради великого прибутку, адже вірять у свою удачу та не люблять упускати перспективні шанси.
2 місце - Овен
Овни діють швидко й не звикли довго стояти осторонь, коли бачать можливість заробити. Вони готові зробити сміливу ставку навіть тоді, коли результат не гарантований, а інколи саме така рішучість приносить їм великі гроші.
1 місце - Скорпіон
Скорпіони очолюють рейтинг тих, хто готовий ризикувати заради грошей. Вони не просто йдуть на ризик - вони намагаються прорахувати ситуацію, знайти слабке місце та використати його на свою користь, тому можуть сміливо заходити навіть у дуже складні фінансові історії.
Раніше Styler розповідав, для яких знаків Зодіаку вересень стане переломним.