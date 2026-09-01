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Гороскопи 01 вересня 2026, 12:01

Гроші люблять сміливих: ці знаки Зодіаку не бояться ризикувати заради прибутку

Якщо вони бачать шанс добре заробити, можуть зробити те, на що інші не наважаться
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Які знаки Зодіаку не бояться фінансових ризиків (фото: Magnific)
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Астрологи склали рейтинг знаків Зодіаку за їхньою готовністю йти на фінансовий ризик - від обережних стратегів до тих, хто легко робить сміливі ставки.

Styler розповідає, хто зі знаків найбільше прагне заробити навіть там, де немає гарантій.

12 місце - Рак

Ракам важливо відчувати фінансову безпеку, тому вони не люблять ставити під загрозу те, що вже мають. Перед ризикованим рішенням вони довго зважуватимуть усі "за" і "проти" та радше виберуть гарантований дохід.

11 місце - Діва

Діви чудово вміють рахувати гроші, але саме тому не поспішають ризикувати ними. Їм потрібно побачити чіткий план, прорахувати можливі втрати й лише після цього вони можуть погодитися на фінансову авантюру.

10 місце - Телець

Тельці люблять гроші та комфорт, але втрачати накопичене зовсім не хочуть. Вони можуть інвестувати або спробувати щось нове, проте перевагу зазвичай віддають надійним варіантам із прогнозованим результатом.

9 місце - Терези

Терези можуть ризикнути, якщо бачать хорошу перспективу, але спочатку намагатимуться отримати пораду від людини, якій довіряють. Їм складно зробити ставку наосліп - надто велика невизначеність змушує їх вагатися.

8 місце - Козоріг

Козороги готові ризикувати, але тільки тоді, коли цей ризик є частиною великої стратегії. Вони можуть вкласти значну суму у перспективний проєкт, якщо бачать можливість отримати серйозний результат у майбутньому.

7 місце - Риби

Риби здатні несподівано піти ва-банк, особливо якщо їм підказує інтуїція. Іноді вони приймають рішення, які здаються нелогічними для інших, але саме така сміливість може привести їх до несподіваного фінансового успіху.

6 місце - Близнюки

Близнюки не бояться пробувати нові способи заробітку та легко перемикаються з одного джерела доходу на інше. Вони можуть ризикнути заради цікавої можливості, хоча іноді змінюють рішення так само швидко, як і приймають його.

5 місце - Лев

Леви люблять масштаб і не хочуть задовольнятися малим, тому заради великої мети можуть піти на серйозний ризик. Вони впевнені у своїх силах і часто вважають, що сміливість рано чи пізно буде винагороджена.

4 місце - Водолій

Водолії не бояться експериментів, особливо якщо йдеться про незвичайну ідею або новий спосіб заробітку. Вони можуть вкластися в те, що інші вважають надто ризикованим, якщо бачать у цьому потенціал.

3 місце - Стрілець

Стрільці - справжні шукачі пригод, і гроші не виняток. Вони легко можуть погодитися на ризик заради великого прибутку, адже вірять у свою удачу та не люблять упускати перспективні шанси.

2 місце - Овен

Овни діють швидко й не звикли довго стояти осторонь, коли бачать можливість заробити. Вони готові зробити сміливу ставку навіть тоді, коли результат не гарантований, а інколи саме така рішучість приносить їм великі гроші.

1 місце - Скорпіон

Скорпіони очолюють рейтинг тих, хто готовий ризикувати заради грошей. Вони не просто йдуть на ризик - вони намагаються прорахувати ситуацію, знайти слабке місце та використати його на свою користь, тому можуть сміливо заходити навіть у дуже складні фінансові історії.

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