Які знаки Зодіаку уникають хатньої роботи: Водолій, Близнюки та Стрілець
Не всі люблять витрачати вихідні на прибирання, прання чи готування. Астрологи назвали знаки Зодіаку, представникам яких домашня рутина дається найважче.
Styler розповідає, хто очолює цей рейтинг.
12 місце - Телець
Телець обожнює комфорт, тому здавалося б, що з господарством у нього має бути повний порядок. Але є нюанс: він любить насолоджуватися результатом, а не обов'язково докладати зусиль для його створення. Якщо хтось інший приготує, прибере й накриє на стіл - Телець із задоволенням оцінить рівень затишку.
11 місце - Діва
Діва здатна перетворити прибирання на справжню спецоперацію з дезінфекцією, списками та контролем якості. Проблема в тому, що після її генерального прибирання іншим членам сім'ї може знадобитися інструкція, де саме можна ходити й що дозволено чіпати.
10 місце - Рак
Раки люблять домашню атмосферу й можуть із задоволенням при готувати щось смачне для близьких. Але настрій для них - понад усе: якщо сьогодні хочеться лежати під пледом, каструля борщу цілком може почекати до завтра.
9 місце - Козоріг
Козоріг прекрасно організовує побут, але сприймає його радше як ще один робочий проєкт. У холодильнику все може бути розкладено за категоріями, проте романтики у вигляді "приготую пиріг просто так" від нього краще не чекати.
8 місце - Скорпіон
Скорпіон може навести ідеальний порядок, коли справді цього захоче. Але змусити його робити щось виключно тому, що "так прийнято", - місія майже без шансів на успіх.
7 місце - Лев
Леву подобається красивий будинок, ефектна сервіровка і коли гості захоплюються його смаком. А от непомітна щоденна рутина - миття підлоги, сортування білизни та чищення сантехніки - може здатися йому негідною такого королівського життя.
6 місце - Овен
Овен здатен за одну годину зробити те, на що інші витрачають пів дня. Щоправда, після цього він може залишити все як є - адже головне, що завдання виконане, а не те, чи кожна подушка лежить під правильним кутом.
5 місце - Риби
Риби легко можуть забути про вечерю, бо були зайняті важливими думками, музикою, серіалом або просто мріяли біля вікна. Їхній дім може бути дуже затишним, але поняття "порядок" у них іноді має досить творчий вигляд.
4 місце - Терези
Терези люблять красивий інтер'єр, ароматні свічки та естетичну кухню. Але коли доходить до питання "хто митиме цей посуд?", представник знаку раптом згадує, що в нього є дуже важливі справи.
3 місце - Стрілець
Стрілець створений для пригод, подорожей і спонтанних планів, а не для життя за графіком "прання - прибирання - вечеря". Якщо вдома накопичився безлад, він цілком може просто взяти валізу й вирушити туди, де цього безладу не видно.
2 місце - Близнюки
Близнюки можуть почати прибирати кухню, через десять хвилин знайти старий фотоальбом, згадати одну історію, написати трьом друзям і зрештою замовити піцу. Побутова стабільність - точно не їхня головна суперсила.
1 місце - Водолій
Водолій здатен щиро не розуміти, навіщо витрачати дорогоцінний час на миття підлоги, якщо можна придумати щось геніальне. Його ідеальна домівка - та, де є Wi-Fi, кава, цікаві розмови й людина, яка час від часу непомітно запускає пральну машину.
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