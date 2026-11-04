Китайський гороскоп на листопад 2026: що зміниться у житті Бика, Кролика та Змії

Щур

Роки народження: 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Листопад може відкрити перед Щурами нові кар'єрні перспективи: їх помітять керівники, а несподівані зустрічі та публічні виступи допоможуть заявити про себе. Не варто відмовлятися від пропозицій виступити перед аудиторією або запустити власний проєкт - це може позитивно вплинути на фінанси. Наприкінці місяця справ побільшає, тому важливо заздалегідь планувати свій час.

Бик

Роки народження: 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Для Биків листопад буде насиченим роботою та сімейними обов'язками, а також можливістю активніше висловлювати власну позицію. У середині місяця можуть виникнути важливі питання, пов'язані з домом або близькими, тому доведеться шукати баланс між роботою та особистим життям. Наприкінці листопада варто позбутися зайвих зобов'язань і навчитися просити про допомогу.

Тигр

Роки народження: 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Тиграм листопад принесе більше можливостей для спілкування, нових знайомств і цікавих пропозицій. Не варто ховатися від людей на зустрічах чи корпоративних заходах: саме через нові контакти близько середини місяця може з'явитися перспективна можливість. Також це вдалий період, щоб відмовитися від старих звичок і відкритися змінам.

Кролик

Роки народження: 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

У листопаді Кроликам особливо важливо подбати про емоційний спокій і не перевантажувати себе негативною інформацією. Зірки радять обмежити час у соціальних мережах, відмовитися від непотрібних суперечок і більше уваги приділяти улюбленим заняттям. Читання, кіно, зустрічі з друзями та інформаційний детокс допоможуть відновити сили перед завершенням року.

Дракон

Роки народження: 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Драконам у листопаді варто уважніше придивитися до сімейного майна та речей, які давно зберігаються вдома: серед них може виявитися щось цінне. Якщо ви думали про продаж старих предметів або цікавилися родинною історією, зараз хороший час розібратися з цими питаннями. Також не відкладайте спілкування з родичами та завершення дрібних домашніх справ.

Змія

Роки народження: 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Змії в листопаді можуть першими помітити проблему або невідповідність, яку інші поки ігнорують. Це стосуватиметься як роботи, так і особистого життя, тому не варто замовчувати важливі спостереження, але й поспішати з висновками не потрібно. Особливо уважно добирайте слова під час складних розмов: дипломатичність допоможе уникнути непотрібних конфліктів.

Кінь

Роки народження: 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Для Коней листопад стане вдалим часом для подорожей, планування відпустки та нових вражень. Якщо зараз немає можливості вирушити в дорогу, можна заздалегідь обрати напрямок і подбати про квитки. Особливо продуктивними можуть стати 16 та 28 листопада, але не варто брати на себе забагато зобов'язань на початку місяця.

Коза

Роки народження: 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Листопад принесе Козам натхнення та бажання реалізувати творчі ідеї, які давно чекали свого часу. Це хороший період для рукоділля, творчих проєктів і навіть пошуку способів перетворити улюблене заняття на додатковий заробіток. Близько 17 листопада можливі непорозуміння з кимось із рідних, але відверта розмова допоможе знайти компроміс.

Мавпа

Роки народження: 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Мавпам не варто чекати початку нового року, щоб узятися за важливі плани: листопад підходить для старту нових проєктів і кар'єрного розвитку. Також доведеться розібратися з фінансовими питаннями, особливо якщо гроші чи ресурси використовуються спільно з партнером або членом родини. Наприкінці місяця можливий помітний прогрес у роботі та покращення особистого життя.

Півень

Роки народження: 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Для Півнів листопад стане чудовою нагодою розвивати професійні навички, створювати портфоліо та ділитися досвідом з іншими. Не менш корисним буде спостереження за людьми, які вже досягли успіху в цікавій для вас сфері. Нові знання та творчі ідеї можуть згодом перетворитися на додаткове джерело доходу.

Собака

Роки народження: 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

У листопаді Собакам варто приділити особливу увагу особистим кордонам і захисту приватної інформації. Перевірте свої сторінки в соціальних мережах, закрийте непотрібні облікові записи та подбайте про надійність паролів. У спілкуванні з новими знайомими також краще не поспішати розкривати подробиці особистого життя.

Свиня

Роки народження: 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Для Свиней листопад може стати початком цікавих бізнесових змін: давня ідея перетворити улюблене заняття на джерело доходу нарешті отримає практичне продовження. Особливо вдалим часом для обговорення планів і пошуку однодумців може стати 21 листопада. Наприкінці місяця з'явиться шанс побачити перші результати своїх зусиль і наблизитися до фінансової мети.