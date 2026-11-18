Коли за народними повір'ями сняться віщі сни

Одна з найвідоміших прикмет здавна - віщі сни сняться з четверга на п'ятницю. Цю ніч у народних уявленнях пов'язували з особливою здатністю сновидінь передбачати майбутні події.

Водночас українська традиція не має єдиного календаря таких снів. Матеріали польових етнографічних досліджень, зібрані Науково-дослідним інститутом селянства Черкаського національного університету, показують, що люди по-різному визначали час появи віщих сновидінь.

Серед найпоширеніших переконань старовірів такі:

З четверга на п'ятницю - ніч, якій часто приписують особливе значення та здатність передбачати майбутнє;

- ніч, якій часто приписують особливе значення та здатність передбачати майбутнє; Напередодні великих релігійних свят - вважалося, що такі сни можуть попереджати про важливі події;

- вважалося, що такі сни можуть попереджати про важливі події; Під ранок - деякі народні перекази пов'язують віщі сновидіння саме з останніми годинами нічного сну;

- деякі народні перекази пов'язують віщі сновидіння саме з останніми годинами нічного сну; Перед важливою подією - за окремими свідченнями, сон може наснитися за кілька днів до того, що має статися.

Цікаво, що в етнографічних записах є й інші версії: окремі оповідачі називали особливими ночі з п'ятниці на суботу або з суботи на неділю.

Що говорив про віщі сни Густавус Міллер

Американський автор Густавус Гіндман Міллер у книзі Ten Thousand Dreams Interpreted ("Тлумачення десяти тисяч снів"), виданій на початку XX століття, приділяв значну увагу можливості передбачення майбутнього через сновидіння.

У передмові він описував три типи снів: суб'єктивні, фізичні та духовні. Останні пов'язував із майбутніми подіями та вважав особливо пророчими, якщо після пробудження вони залишали сильне враження.

Міллер також припускав, що деякі сновидіння можуть містити попередження, а їхній справжній зміст прихований у символах та алегоріях.

Чи вважав Фрейд сни передбаченням майбутнього

Зигмунд Фрейд мав інший погляд на природу сновидінь. У праці "Тлумачення сновидінь", опублікованій 1900 року, він розглядав їх насамперед як прояв несвідомих бажань, переживань і внутрішніх конфліктів.

За його теорією, сон може відображати бажання, які людина не завжди усвідомлює в повсякденному житті. Під час сновидіння вони набувають символічної форми.

Тому приписувати Фрейду віру в те, що сни з певних днів тижня пророкують майбутнє, неправильно. Він не створював календаря віщих снів, а зосереджувався на психологічному значенні побаченого.

Що Юнг пояснював про сни, які ніби передбачають події

Карл Густав Юнг розглядав сновидіння не лише як відображення минулих переживань. Він також описував так звану перспективну функцію снів - здатність несвідомого випереджати свідоме розуміння людиною певної ситуації.

Йдеться про те, що психіка може об'єднувати непомічені деталі, спостереження та емоції й формувати певний сценарій розвитку подій. Людина може ще не усвідомлювати можливих наслідків своїх рішень, але вже бачити їхнє відображення у сновидіннях.

Важливо, що Юнг не ототожнював це з надприродним пророцтвом. Він порівнював перспективну функцію сновидінь із медичним діагнозом або прогнозом погоди: це передбачення на основі наявних і не завжди усвідомлених чинників, яке не обов'язково справдиться.

Чи справді віщі сни можуть передбачати майбутнє

Попри багатовікову віру в пророчі сновидіння, наукових доказів того, що сни можуть надійно передбачати майбутні події, немає.

Фахівці пояснюють відчуття здійснення сну кількома психологічними механізмами. Зокрема, людина краще запам'ятовує ті сновидіння, які згодом нагадують реальні події, і значно рідше звертає увагу на сотні інших, які не справдилися.

Також мозок природно шукає закономірності та зв'язки між різними подіями. Через це випадковий збіг може здаватися особливим передбаченням.

За інформацією Sleep Foundation, сновидіння часто відображають думки, емоції, тривоги та повсякденний досвід людини. Саме тому вони іноді можуть здаватися дуже точними, коли подібні обставини виникають у реальному житті.

З огляду на вищевикладене, можна дійти висновку, що ніч із четверга на п'ятницю та переддень великих свят справді посідають особливе місце в народних уявленнях про віщі сни. Міллер допускав їхню пророчу природу, Фрейд шукав у сновидіннях приховані бажання, а Юнг пояснював, як несвідоме може передбачати ймовірний розвиток подій. Однак жоден із цих підходів не дає підстав вважати певний день тижня точною гарантією здійснення сну.