Фази Місяця у грудні 2026 року

Перш ніж обирати дату для зміни зачіски, варто ознайомитися з місячними фазами останнього місяця року.

Місячний календар на грудень 2026

1-8 грудня - спадний Місяць

9 грудня - Молодик

10-23 грудня - зростаючий Місяць

24 грудня - Повня

25-31 грудня - спадний Місяць

У народних традиціях кожна фаза має своє значення. Вважається, що період зростаючого Місяця підходить для тих, хто хоче швидше відростити волосся, а спадний - для збереження форми зачіски.

Коли стригтися у грудні 2026 року

Для стрижки варто звернути увагу насамперед на період зростаючого Місяця - з 10 до 23 грудня.

Цей час символічно пов'язують із розвитком, оновленням і примноженням. Тому його часто обирають для тих процедур, після яких хочеться швидшого росту волосся.

10-23 грудня - період, який можна розглянути для:

стрижки з метою відростити довжину;

зміни форми зачіски;

оновлення образу перед новорічними святами;

процедур, спрямованих на догляд і відновлення волосся.

Найкращі дні для стрижки: 14, 16, 18 грудня.

"Грошові" дні для стрижки у грудні

Окрему увагу в місячних календарях приділяють так званим "грошовим" дням. За повір'ями, стрижка в такі дати може символізувати залучення фінансового достатку, нових можливостей і позитивних змін у матеріальній сфері.

За інформацією українського ресурсу Lunar.in.ua, який окремо позначає "грошові" дні та пояснює символічні результати стрижки залежно від місячної доби, такими днями у грудні 2026 будуть 4, 5, 18, 19, 23, 26.

Коли краще не стригтися у грудні 2026 року

За місячними повір'ями, є дні, коли від радикальних змін зачіски радять утриматися.

9 грудня - Молодик. Цей день традиційно пов'язують із завершенням старого циклу та початком нового. Для експериментів із зовнішністю краще обрати іншу дату.

24 грудня - Повня. У цей період деякі астрологічні традиції радять не поспішати з кардинальними змінами.

Несприятливі дні: 1, 8, 27, 29 грудня.

Чи справді фази Місяця впливають на ріст волосся

Місячний календар стрижок популярний уже багато років, однак наукових доказів того, що фази Місяця безпосередньо впливають на швидкість росту волосся або фінансову удачу людини, немає.

На стан і довжину волосся значно більше впливають генетика, харчування, гормональний фон, догляд і загальний стан здоров'я.

Тому Місячний календар можна використовувати як додатковий орієнтир для планування б'юті-процедур, але найважливіше - обирати кваліфікованого майстра та догляд, який підходить саме вашому волоссю.