Люди, народжені в ці дні тижня, гребуть гроші лопатою: їм пощастило з пелюшок

Вівторок

Марс керує вівторком і це багато що пояснює. Народжені в цей день не чекають, поки гроші самі прийдуть. Вони наполегливо йдуть за ними, іноді навіть агресивно. Саме тому серед успішних підприємців і людей які зробили себе самостійно так багато "вівторкових".

Фінансова енергія тут не пасивна, вона потребує дії. І саме дія приносить результат.

Як залучити ще більше: не чекайте на ідеальний момент. Починайте з малого, але просто зараз. Ваша сила в русі, а не в роздумах.

Четвер

Четвер це день Юпітера, планети достатку і удачі. Люди, народжені в четвер, мають дивовижну здатність опинятись у потрібному місці в потрібний час. Правильні знайомства, вигідні пропозиції, несподівані спадщини - все це якось само їх знаходить.

Але є нюанс. Ця енергія любить щедрість. Чим більше "четвергова" людина ділиться, тим більше їй повертається.

Як залучити більше: розвивайте корисні знайомства і не бійтеся просити про допомогу. Юпітер любить тих хто вміє отримувати та давати у відповідь.

П'ятниця

Венера дає людям, які народилися цього дня, особливий магнетизм. Вони не просто заробляють, вони вміють отримувати задоволення від грошей. Саме тому їхнє фінансове життя часто виглядає легшим, аніж в інших, навіть якщо насправді вони теж багато працюють.

Гроші часто приходять через красу, мистецтво, стосунки або просто через те, що людина вміє справити правильне перше враження.

Як залучити більше: інвестуйте у свій зовнішній вигляд і простір навколо себе. Гарне оточення притягує гарні можливості це не марнотратство, а стратегія.

Неділя

Сонце керує неділею, тому люди, народжені в цей день, несуть в собі природну харизму і впевненість. Їм простіше за інших отримати визнання, просування і фінансову винагороду. Просто через те, що їх помічають.

Але ця енергія потребує реалізації. "Недільна" людина, яка ховається в тіні, зраджує свою природу і втрачає гроші разом із можливостями.

Як залучити більше: виходьте на перший план. Беріть на себе відповідальність і не бійтеся бути видимими. Ваша харизма це ваш головний фінансовий інструмент.

Якщо ж ваш день не потрапив у список тих, хто може гребти гроші лопатою та купатися в щасті, це точно не вирок. Будь-яка людина може змінити свою фінансову енергію, якщо знає, де її сила.