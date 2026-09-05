rbc.ua
Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Головна Гороскопи Монета під килимком і лавровий лист у гаманці: найцікавіші прикмети на гроші
Гороскопи 05 вересня 2026, 19:21

Монета під килимком і лавровий лист у гаманці: найцікавіші прикмети на гроші

Наші предки вірили, що навіть звичайні речі в домі можуть впливати на фінансову удачу
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Речі, з якими пов’язують чимало грошових прикмет (фото: magnific.com)
Поділитися:

Є речі, які ми робимо майже автоматично, навіть не замислюючись, звідки взялися пов'язані з ними повір'я. Покласти монетку в певне місце, не залишати гаманець порожнім чи тримати лавровий лист разом із купюрами - усе це в народній традиції пов’язували з достатком.

Styler розповідає про найцікавіші грошові прикмети, які обіцяють фінансову удачу, та пояснює, що саме вони означають за народними повір'ями.

Монета має "притягувати" гроші

Однією з відомих грошових прикмет є монета під килимком біля входу. За повір'ям, вона має символічно "заманювати" гроші в дім. Монетку радять покласти так, щоб вона не заважала ходити, і періодично замінювати її на іншу.

Ще один варіант - покласти монету в гаманець і не витрачати її. Вона нібито має виконувати роль своєрідного фінансового талісмана. Особливого значення в таких прикметах надають монеті, яку отримали несподівано або знайшли.

Із гаманцем повязане й інше повір'я: він не повинен залишатися повністю порожнім. Навіть одна купюра або монета, за народними уявленнями, символізує те, що гроші в домі не переводяться.

Лавровий лист та інші "грошові" талісмани

Лавровий лист у гаманці - ще одна популярна прикмета. Його кладуть між купюрами як символ достатку та фінансового благополуччя. Іноді радять брати для цього цілий сухий лист без тріщин і пошкоджень.

Також у народних повір’ях можна зустріти корицю, жолуді, зерно та різні монети як символи достатку. Їх можуть тримати вдома, у кухні або разом із грошима.

Є й побутові правила, яких нібито варто дотримуватися, щоб не "відлякати" фінансову удачу. Наприклад, не можна свистіти в будинку, особливо ввечері, адже за давнім повір'ям разом зі свистом можна "висвистіти" гроші. Не радять також класти гаманець на підлогу - вважається, що це може призвести до фінансових втрат.

А ще існує прикмета про свербіж лівої долоні: якщо вона свербить, це нібито віщує отримання грошей. Праву долоню традиційно пов'язують уже з майбутньою зустріччю або рукостисканням.

Звичайно, усі ці правила належать до народних вірувань і не мають наукового підтвердження. Але саме такі прості побутові прикмети століттями передавалися з покоління в покоління - і деякі з них залишаються популярними навіть сьогодні.

Раніше ми розповідали, чому червоніють щоки, коли про вас хтось говорить та що означає, якщо від золота на них залишається чорна смуга.

Цікаві факти Прикмети Вірування
Читайте також Знайдіть 7 відмінностей у космічній станції: лише дуже уважні впораються за 40 секунд 05 вересня 2026, 18:09 Матвій - ім'я, яке обирають тисячі батьків: що воно означає та чому стало таким популярним 05 вересня 2026, 16:37 Рослини подадуть сигнал: як восени знайти шкідників і хвороби, які ховаються у вашому саду 05 вересня 2026, 15:58 Печиво "Кураб'є" за класичним рецептом: ніжне, розсипчасте та з повидлом 05 вересня 2026, 14:41
Більше цікавого
Тренди Модне взуття на осінь: 5 моделей, які стилістка радить додати до гардеробу вже зараз 05 вересня 2026, 13:29
Гороскопи Хто найбільше любить гроші: ці знаки Зодіаку готові багато працювати заради них 05 вересня 2026, 12:43
Люди Суші, матча та авокадо: українці зізналися, які трендові смаколики їм "не зайшли" і чому 05 вересня 2026, 12:02
Корисне Цю кнопку на пральній машині багато хто ігнорує, а дарма: ось навіщо вона потрібна 05 вересня 2026, 10:53
Смачно Рогалики на кефірі з вишнею: простий рецепт для любителів солодкої випічки 05 вересня 2026, 09:49