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Гороскопы 05 сентября 2026, 19:21

Монета под ковриком и лавровый лист в кошельке: самые интересные приметы на деньги

Наши предки верили, что даже обычные вещи в доме могут влиять на финансовую удачу
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Вещи, с которыми связывают немало денежных примет (фото: magnific.com)
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Есть вещи, которые мы делаем почти автоматически, даже не задумываясь, откуда взялись связанные с ними поверья. Положить монетку в определенное место, не оставлять кошелек пустым или держать лавровый лист вместе с купюрами - все это в народной традиции связывали с изобилием.

Styler рассказывает о самых интересных денежных приметах, обещающих финансовую удачу, и объясняет, что именно они означают по народным поверьям.

Монета должна "притягивать" деньги

Одним из известных денежных примет является монета под ковриком у входа. По поверью, она должна символически "заманивать" деньги в дом. Монетку советуют положить так, чтобы она не мешала ходить и периодически заменять ее на другую.

Еще один вариант - положить монету в кошелек и не тратить ее. Она вроде бы должна выполнять роль своеобразного финансового талисмана. Особое значение в таких приметах придают монете, которую получили неожиданно или обнаружили.

С кошельком связано и другое поверье: он не должен оставаться полностью пустым. Даже одна купюра или монета, по народным представлениям, символизирует, что деньги в доме не переводятся.

Лавровый лист и другие "денежные" талисманы

Лавровый лист в кошельке - еще одна популярная примета. Его кладут между купюрами как символ изобилия и финансового благополучия. Иногда советуют брать для этого целый сухой лист без трещин и повреждений.

Также в народных поверьях можно встретить корицу, желуди, зерно и разные монеты как символы изобилия. Их могут держать дома, в кухне или вместе с деньгами.

Есть и бытовые правила, которых якобы следует придерживаться, чтобы не "отпугнуть" финансовую удачу. Например, нельзя свистеть в доме, особенно вечером, ведь по давнему поверью вместе со свистом можно "висвисеть" деньги. Не советуют также класть кошелек на пол - считается, что это может привести к финансовым потерям.

А еще существует примета о зуде левой ладони: если она чешется, это якобы предвещает получение денег. Правую ладонь традиционно связывают уже с предстоящей встречей или рукопожатием.

Конечно, все эти правила относятся к народным верованиям и не имеют подтверждения. Но именно такие простые бытовые приметы веками передавались из поколения в поколение - и некоторые из них остаются популярными даже сегодня.

Раньше мы рассказывали, почему краснеют щеки, когда кто-то говорит о вас и что значит, если от золота на них остается черная полоса.

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