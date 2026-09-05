Монета под ковриком и лавровый лист в кошельке: самые интересные приметы на деньги

Монета должна "притягивать" деньги

Одним из известных денежных примет является монета под ковриком у входа. По поверью, она должна символически "заманивать" деньги в дом. Монетку советуют положить так, чтобы она не мешала ходить и периодически заменять ее на другую.

Еще один вариант - положить монету в кошелек и не тратить ее. Она вроде бы должна выполнять роль своеобразного финансового талисмана. Особое значение в таких приметах придают монете, которую получили неожиданно или обнаружили.

С кошельком связано и другое поверье: он не должен оставаться полностью пустым. Даже одна купюра или монета, по народным представлениям, символизирует, что деньги в доме не переводятся.

Лавровый лист и другие "денежные" талисманы

Лавровый лист в кошельке - еще одна популярная примета. Его кладут между купюрами как символ изобилия и финансового благополучия. Иногда советуют брать для этого целый сухой лист без трещин и повреждений.

Также в народных поверьях можно встретить корицу, желуди, зерно и разные монеты как символы изобилия. Их могут держать дома, в кухне или вместе с деньгами.

Есть и бытовые правила, которых якобы следует придерживаться, чтобы не "отпугнуть" финансовую удачу. Например, нельзя свистеть в доме, особенно вечером, ведь по давнему поверью вместе со свистом можно "висвисеть" деньги. Не советуют также класть кошелек на пол - считается, что это может привести к финансовым потерям.

А еще существует примета о зуде левой ладони: если она чешется, это якобы предвещает получение денег. Правую ладонь традиционно связывают уже с предстоящей встречей или рукопожатием.

Конечно, все эти правила относятся к народным верованиям и не имеют подтверждения. Но именно такие простые бытовые приметы веками передавались из поколения в поколение - и некоторые из них остаются популярными даже сегодня.