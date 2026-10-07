Походження імені Марія: давня біблійна історія, значення та інші цікаві факти

Від Міріам до Марії

Найдавнішою формою імені вважають Міріам (Miryam) - саме так звали, зокрема, сестру Мойсея та Аарона у Старому Завіті. У Новому Завіті ім'я матері Ісуса передане грецькою як Mariam або Maria, а згодом форма Maria поширилася в латинській та інших європейських мовах. Oxford Bibliographies зазначає, що євангельські тексти використовують форми Maria та Mariam, пов'язані з давньоєврейським Miriam.

Саме тому українська Марія, англійська Mary, французька Marie, італійська Maria та арабська Maryam мають спільне давнє коріння.

А от із буквальним перекладом усе складніше.

Чому значення імені Марія досі викликає суперечки

Етимологію Miryam дослідники пояснюють по-різному. Серед версій є зв'язок із давньоєгипетським коренем, який трактують як "улюблена", а також із давньоєврейськими словами, пов'язаними з поняттями "гіркота" або "непокірність".

Наприклад, Vatican News зазначає, що є кілька пояснень походження імені: серед них - "улюблена Богом", "княгиня", "пані", а в давній християнській традиції з'явилося й тлумачення "морська зірка". При цьому джерело прямо вказує на різноманітність пояснень і не подає їх як однозначно встановлену етимологію.

Наукові довідкові праці також обережніші. Зокрема, Catholic Encyclopedia називає етимологію Miriam "надзвичайно сумнівною" та розглядає кілька можливих коренів.

Тому популярне твердження, що Марія точно означає лише "кохана" або лише "гірка", буде спрощенням.

Ім'я, яке стало частиною різних культур

Особливість Марії ще й у тому, що це ім'я не залишилося суто біблійним. Воно стало одним із найпоширеніших жіночих імен у християнських країнах і дало початок численним національним формам.

В українській традиції вживаються Марія, Марійка, Марічка, Маруся, Маруня, Марійонька. У різних мовах можна зустріти Maria, Marie, Mary, María, Mariam, Maryam.

Ім'я також носять кілька різних біблійних персонажів. Окрім матері Ісуса, у Новому Завіті згадуються, зокрема, Марія Магдалина та Марія з Віфанії. Саме тому ім'я не було пов'язане лише з однією жінкою навіть у ранньохристиянській традиції.

Цікавий факт про "Марію"

У християнській традиції існує навіть окреме свято, присвячене імені Марії. У Католицькій церкві його відзначають 12 вересня. Історія цього святкування бере початок у XVI столітті, а згодом воно поширилося на всю Католицьку церкву.

Водночас конкретну дату іменин Марії в українській традиції варто визначати за календарем тієї церкви, до якої належить людина, адже дати пам'яті святих у різних календарних традиціях можуть відрізнятися.

Отже, Марія - це ім'я, історія якого значно давніша за сучасне його звучання. Воно пройшло через давньоєврейську, грецьку та латинську мовні традиції, а його первісне значення досі має кілька конкуруючих пояснень.