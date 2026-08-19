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Гороскопи 19 серпня 2026, 20:02

Повний гаманець чи романтика? Точний гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 20 серпня

Що підготували зірки для вашого знака Зодіаку
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
Гороскоп на 20 серпня (фото згенероване ШІ)
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20 серпня пройде під знаком аналітики та пошуку нестандартних рішень. Астрологи попереджають: загальний емоційний фон може бути дещо нестабільним. Для багатьох знаків цей день несе ризики дрібних травм, фінансової плутанини або побутових поломок, тому головне правило четверга - зберігати пильність та не ухвалювати поспішних рішень.

Про точний прогноз для всіх знаків Зодіаку, розповідає Styler з посиланняп на Thekit.

Короткий прогноз для кожного знака Зодіаку

Овен: Вас переповнюватимуть потужні ідеї щодо самовдосконалення. Проте день несе підвищений ризик травматизму - будьте вкрай обережні в діях та словах.

Телець: Фінансова сфера під загрозою. Сьогодні легко стати жертвою обману, зробити імпульсивну покупку або зіткнутися з непередбачуваними витратами. Ретельно перевіряйте свої активи.

Близнюки: Ви відчуєте гостре бажання допомогти друзям. День обіцяє раптові сюрпризи - будьте готові швидко адаптуватися до змін.

Рак: Перфекціонізм змусить вас шукати способи покращити здоров'я чи робочі процеси. Однак несподівана подія може різко змінити ваші плани на вечір.

Лев: Чудовий день для творчості та романтики. Проте хтось із друзів може вас неприємно здивувати. Також астрологи радять пильніше стежити за дітьми через ризик травм.

Діва: Домашня рутина може перерватися раптовою поломкою техніки. Категорично не рекомендується ухвалювати рішення щодо спільних фінансів чи майна - інформація може бути викривленою.

Терези: Ваше почуття прекрасного загострене, що робить день ідеальним для шопінгу та романтичних зустрічей. Але не втрачайте пильності на дорозі.

Скорпіон: Бережіть свої речі та гаманець. Існує високий ризик втрат, крадіжок, пошкодження майна або фінансового обману. Не піддавайтеся на раптові напади щедрості.

Стрілець: Складний танець Місяця з іншими планетами пробудить у вас ідеалізм та глибоке співчуття до партнерів. Вечір обіцяє принести відчуття перемоги.

Козеріг: Найкомфортніше ви почуватиметеся, працюючи наодинці або "за лаштунками". Будьте реалістами у спілкуванні з родичами та уважно стежте за безпекою домашніх улюбленців.

Водолій: На перший план вийдуть дружні зв'язки, але саме в цій сфері можливі абсолютно непередбачувані події. Також є шанс зустріти дуже неординарну особистість.

Риби: Сьогодні ви опинитеся в центрі уваги та захоплення оточуючих. Насолоджуйтесь цим, але будьте готові до раптових новин, пов'язаних із домом чи сім'єю.

Гороскоп
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