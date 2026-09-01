Прогноз на початок вересня від астролога: небезпечні дати і найвдаліший день місяця

1 вересня

До 11:01 Місяць перебуватиме без курсу, тому важливі починання краще перенести на другу половину дня. Після цього часу ситуація зміниться: це сприятливий період для нових справ, важливих рішень, укладання шлюбу, початку будівництва, хірургічних і стоматологічних втручань та відвідування перукарні.

Особливо вдалим цей час може бути для підприємців та людей із комерційними й організаторськими здібностями. Водночас результати справ можуть виявитися несподіваними.

Соловйова також радить прислухатися до інтуїції та знайти час для прибирання оселі.

2 вересня

Найважливіші справи варто встигнути до 13:47. До цього часу сприятливо починати нові проєкти, ухвалювати рішення, оформлюватися на нову роботу, укладати угоди, проводити переговори та платежі, купувати техніку, складати іспити й вирушати у важливі відрядження.

За словами астрологині, це активний і творчий період, який сприяє наполегливості та досягненню мети. Особливо продуктивним він може бути для політиків, реформаторів, шоуменів і продюсерів.

Водночас протягом дня потрібно остерігатися пліток, дезінформації, обману та шахрайства, а також уважніше стежити за особистими речами.

З 13:47 і до кінця доби Місяць буде без курсу, тому після цього часу нових важливих справ краще не починати.

3 вересня

Перша половина дня знову потребуватиме обережності: до 14:47 Місяць перебуватиме без курсу.

А ось після 14:47 відкривається сприятливий період для нових справ і важливих рішень. Можна планувати початок навчання, оформлення на нову роботу, підготовку документів та далекі подорожі.

Вдалими можуть бути справи, пов'язані з бізнесом, юриспруденцією, освітою, наукою, іноземними мовами, міжнародними контактами та співробітництвом із закордоном.

Соловйова прогнозує посилення інтуїції та інтелектуальних здібностей. Можуть з'явитися нові способи вирішення старих проблем.

Водночас астрологиня не радить цього дня займатися прибиранням.

4 вересня

Один із найскладніших днів тижня. Він несприятливий для нових справ, важливих рішень, дорогих покупок, шлюбу, кредитів, реєстрації бізнесу, великих фінансових операцій та нових знайомств.

Також краще не експериментувати з іміджем, косметологічними чи пластичними процедурами та незнайомою їжею.

Соловйова називає 4 вересня стресовим періодом зміни фази Місяця та радить уникати гніву, помсти й інших негативних емоцій. День краще присвятити завершенню вже розпочатих справ і домашньому прибиранню.

Окремої уваги потребує проміжок із 11:10 до 12:51. У цей час Місяць перебуватиме у так званому руйнівному градусі Близнюків. За трактуванням астролога, він пов'язаний з ризиком обману, інтриг, конфліктів і підступності.

Тому на цей час не варто призначати важливих справ, покладатися на ненадійних людей або погоджуватися на ризиковані пропозиції.

Натомість день можна присвятити творчості: музиці, малюванню, танцям, літературі, театру чи мистецтву.

5 вересня

Загалом день сприятливий для починань і важливих рішень, однак є виняток.

З 11:40 до 17:30 Місяць буде без курсу. У цей проміжок краще нічого значущого не починати, не робити важливих покупок та не покладатися на нові пропозиції.

До 11:40 та після 17:30 можна повертатися до активних справ.

Соловйова радить цього дня приділити увагу фізичним навантаженням, спеціальним вправам, йозі та активній творчій роботі.

6 вересня

А ось неділю астролог називає одним із найсприятливіших днів місяця.

6 вересня підходить для нових справ, важливих рішень та активностей, пов'язаних із будівництвом. Також можна займатися питаннями дозвілля та дітей, планувати виступи перед аудиторією й романтичні пригоди.

Водночас відвідування перукарні краще перенести на інший день.

Корисно приділити увагу родині та домашнім справам, прислухатися до інтуїції й попрацювати з власними думками та підсвідомістю. Також цього дня Соловйова радить повертати борги.

Коли Місяць буде без курсу - всі дати

Цього тижня таких періодів буде одразу чотири:

1 вересня - з 00:00 до 11:01;

2 вересня - з 13:47 до 24:00;

3 вересня - з 00:00 до 14:47;

5 вересня - з 11:40 до 17:30.

За трактуванням Соловйової, під час Місяця без курсу звичний перебіг справ може порушуватися, а рішення та нові починання - не давати очікуваного результату. Тому на ці години вона не радить планувати значущі зміни, покупки, звернення по допомогу та покладатися на нові пропозиції.

Для балансування енергії Місяця астролог рекомендує білий колір, срібло, молочні продукти та відпочинок біля водойми.