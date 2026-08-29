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Гороскопи 29 серпня 2026, 18:15

Не просто "ангельське": що означає ім'я Ангеліна та які таємниці воно приховує

У цього красивого імені є значення, про яке багато хто навіть не здогадується
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Ім'я Ангеліна має давньогрецьке коріння (фото: magnific.com)
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Це доволі рідке на сьогодні ім'я асоціюється з ніжністю, світлом та янголами, однак його справжня історія набагато цікавіша. Воно має давнє коріння, незвичайне значення та кілька відомих форм у різних мовах.

Styler розповідає, звідки походить "Ангеліна", що воно насправді означає та які риси характеру йому приписують.

Звідки воно взялося

Українська форма "Ангеліна" походить від Angelina, а також є латинізованою зменшеною формою імені Angela. Своєю чергою, Angela пов'язане з давньогрецьким словом angelos, яке спочатку означало "вісник" або "посланець", а вже пізніше набуло значення "ангел".

Тому звичне трактування "ангельська" справді пов'язане з історією імені, але його первісний сенс був дещо іншим. У різних мовах можна зустріти форми Анджеліна, Анжеліна, Ангеліна, Анджела та Анжела, а одним із найпоширеніших коротких варіантів є Ліна.

Який характер у Ангеліни

Власницям цього імені часто приписують поєднання м'якості та внутрішньої наполегливості. Ангеліна може справляти спокійне й доброзичливе враження, але водночас не любить, коли за неї вирішують, як їй жити.

У характері такого імені зазвичай виділяють самостійність, емоційність і здатність відстоювати власну думку. Ангеліни можуть бути дуже чутливими до ставлення близьких, хоча не завжди демонструють свої переживання одразу.

Водночас це ім'я має багато м'яких форм - Ліна, Ліночка, Ангеліночка, тому в родині воно може звучати зовсім по-різному залежно від віку та характеру дівчини.

У цього імені є своя свята

Одна з найвідоміших історичних постатей із цим ім'ям - Ангеліна Сербська, яка жила приблизно у XV–XVI століттях. Вона була дружиною сербського деспота Стефана Бранковича, після смерті чоловіка займалася вихованням дітей та підтримувала православні монастирі.

Ангеліну Сербську православна церква вшановує як преподобну. Саме з її ім'ям пов'язана церковна традиція вшанування Ангеліни. За новим церковнним календарем - це 30 липня. Також у календарях можна зустріти інші дати вшанування

Відомі Ангеліни

Ім'я стало особливо впізнаваним у світі завдяки американській акторці Анджеліні Джолі, яка зробила форму Angelina надзвичайно відомою міжнародній аудиторії.

Водночас це ім'я мають представниці різних професій і країн - від спортсменок до письменниць та мисткинь.

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