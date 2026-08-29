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Гороскопы 29 августа 2026, 18:15

Не просто "ангельское": что означает имя Ангелина и какие тайны оно скрывает

У этого красивого имени есть значение, о котором многие даже не догадываются
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Имя Ангелина имеет древнегреческие корни (фото: magnific.com)
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Это довольно редкое сегодня имя ассоциируется с нежностью, светом и ангелами, однако его настоящая история гораздо интереснее. Они имеют древние корни, необычное значение и несколько известных форм в разных языках.

Styler рассказывает, откуда происходит "Ангелина", что оно действительно означает и какие черты характера ему приписывают.

Откуда оно взялось

Украинская форма "Ангелина" происходит от Angelina, а также является латинизированной уменьшенной формой имени Angela. В свою очередь, Angela связано с древнегреческим словом angelos, которое сначала означало "вестник" или "посланник", а уже позже приобрело значение "ангел".

Поэтому привычная трактовка "ангельская" действительно связана с историей имени, но его первоначальный смысл был несколько иным. В разных языках можно встретить формы Анджелина, Анжелина, Ангелина, Анджела и Анжела, а одним из самых распространенных коротких вариантов Лина.

Какой характер у Ангелины

Обладательницам этого имени часто приписывают сочетание мягкости и внутренней настойчивости. Ангелина может производить спокойное и доброжелательное впечатление, но не любит, когда за нее решают, как ей жить.

В характере такого имени обычно выделяют самостоятельность, эмоциональность и способность отстаивать собственное мнение. Ангелины могут быть очень чувствительны к отношению близких, хотя не всегда демонстрируют свои переживания сразу.

В то же время это имя имеет много мягких форм - Лина, Линочка, Ангелочка, поэтому в семье оно может звучать совершенно по-разному в зависимости от возраста и характера девушки.

У этого имени есть свои праздники

Одна из самых известных исторических фигур с этим именем - Ангелина Сербская, жившая примерно в XV-XVI веках. Она была супругой сербского деспота Стефана Бранковича, после смерти мужа занималась воспитанием детей и поддерживала православные монастыри.

Ангелину Сербскую православная церковь чтит как преподобную. Именно с ее именем связана церковная традиция почитания Ангелины. По новому церковному календарю - это 30 июля. Также в календарях можно встретить другие даты чествования

Известные Ангелины

Имя стало особенно узнаваемым в мире благодаря американской актрисе Анджелине Джоли, которая сделала форму Angelina чрезвычайно известной международной аудитории.

В то же время это имя имеют представительницы разных профессий и стран - от спортсменок до писательниц и художниц.

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