Таро-гороскоп на 13 серпня: кому карти готують несподіваний поворот
Астрологи підготували прогноз на 13 серпня за картами Таро. 13 серпня комусь доведеться відпустити зайве, а комусь - набратися терпіння й не поспішати з важливими рішеннями.
Styler розповідає, де варто пригальмувати, а де - уважніше придивитися до можливостей цього дня.
Овен
Карта Таро: Туз Пентаклів, перевернутий
Овнам варто уважніше поставитися до фінансових питань і нових пропозицій. Те, що на перший погляд здається вигідною можливістю, може виявитися не таким перспективним, як очікувалося.
Телець
Карта Таро: Шістка Жезлів, перевернута
Тельці можуть відчути, що їхні зусилля залишилися без належного визнання. Не дозволяйте чужій оцінці впливати на вашу самооцінку - зараз важливіше побачити власний прогрес.
Близнюки
Карта Таро: Дев'ятка Мечів, перевернута
Для Близнюків ця карта символізує поступове звільнення від тривог і важких думок. Те, що давно не давало спокою, нарешті може почати втрачати над вами владу.
Рак
Карта Таро: Четвірка Мечів
Ракам 13 серпня не варто брати на себе надто багато справ. День добре підходить для відпочинку, відновлення сил і паузи, яка допоможе поглянути на ситуацію спокійніше.
Лев
Карта Таро: Король Кубків
Левам доведеться поєднати силу характеру з емоційною зрілістю. Спокійна реакція на чужі слова та вміння контролювати почуття допоможуть уникнути конфлікту й зберегти важливі стосунки.
Діва
Карта Таро: Верховна Жриця, перевернута
Дівам варто бути обережними з інтуїтивними висновками - цього дня вони можуть виявитися помилковими. Не поспішайте вірити чуткам і власним припущенням: краще перевірити факти.
Терези
Карта Таро: Сімка Пентаклів
Терезам доведеться запастися терпінням і дозволити результатам дозріти. Якщо ви вже багато вклали у певну справу, не варто відмовлятися від неї лише тому, що бажаного результату поки не видно.
Скорпіон
Карта Таро: Поміркованість
Скорпіонам карта радить уникати крайнощів і не поспішати з рішеннями. Спокій, баланс і вміння домовлятися допоможуть 13 серпня знайти найкращий вихід навіть зі складної ситуації.
Стрілець
Карта Таро: Четвірка Пентаклів, перевернута
Стрільцям настав час послабити хватку й відпустити те, за що вони надто сильно тримаються. Це може стосуватися грошей, старих образ або ситуації, яку вже неможливо контролювати.
Козоріг
Карта Таро: Двійка Пентаклів
Козорогам доведеться одночасно вирішувати кілька завдань і швидко перемикатися між ними. Головне - не намагатися зробити все ідеально: гнучкість допоможе зберегти сили та встигнути більше.
Водолій
Карта Таро: Лицар Жезлів, перевернутий
Водоліям варто пригальмувати й не діяти під впливом першого імпульсу. Поспіх, зайва самовпевненість або різкі слова можуть створити проблеми там, де їх могло б не бути.
Риби
Карта Таро: Паж Пентаклів, перевернутий
Рибам варто уважніше поставитися до планів, навчання та фінансових справ. Є ризик відкласти важливу можливість через неорганізованість або недостатню увагу до деталей.
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