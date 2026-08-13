Таро-гороскоп на 13 серпня: кому карти готують несподіваний поворот

Овен

Карта Таро: Туз Пентаклів, перевернутий

Овнам варто уважніше поставитися до фінансових питань і нових пропозицій. Те, що на перший погляд здається вигідною можливістю, може виявитися не таким перспективним, як очікувалося.

Телець

Карта Таро: Шістка Жезлів, перевернута

Тельці можуть відчути, що їхні зусилля залишилися без належного визнання. Не дозволяйте чужій оцінці впливати на вашу самооцінку - зараз важливіше побачити власний прогрес.

Близнюки

Карта Таро: Дев'ятка Мечів, перевернута

Для Близнюків ця карта символізує поступове звільнення від тривог і важких думок. Те, що давно не давало спокою, нарешті може почати втрачати над вами владу.

Рак

Карта Таро: Четвірка Мечів

Ракам 13 серпня не варто брати на себе надто багато справ. День добре підходить для відпочинку, відновлення сил і паузи, яка допоможе поглянути на ситуацію спокійніше.

Лев

Карта Таро: Король Кубків

Левам доведеться поєднати силу характеру з емоційною зрілістю. Спокійна реакція на чужі слова та вміння контролювати почуття допоможуть уникнути конфлікту й зберегти важливі стосунки.

Діва

Карта Таро: Верховна Жриця, перевернута

Дівам варто бути обережними з інтуїтивними висновками - цього дня вони можуть виявитися помилковими. Не поспішайте вірити чуткам і власним припущенням: краще перевірити факти.

Терези

Карта Таро: Сімка Пентаклів

Терезам доведеться запастися терпінням і дозволити результатам дозріти. Якщо ви вже багато вклали у певну справу, не варто відмовлятися від неї лише тому, що бажаного результату поки не видно.

Скорпіон

Карта Таро: Поміркованість

Скорпіонам карта радить уникати крайнощів і не поспішати з рішеннями. Спокій, баланс і вміння домовлятися допоможуть 13 серпня знайти найкращий вихід навіть зі складної ситуації.

Стрілець

Карта Таро: Четвірка Пентаклів, перевернута

Стрільцям настав час послабити хватку й відпустити те, за що вони надто сильно тримаються. Це може стосуватися грошей, старих образ або ситуації, яку вже неможливо контролювати.

Козоріг

Карта Таро: Двійка Пентаклів

Козорогам доведеться одночасно вирішувати кілька завдань і швидко перемикатися між ними. Головне - не намагатися зробити все ідеально: гнучкість допоможе зберегти сили та встигнути більше.

Водолій

Карта Таро: Лицар Жезлів, перевернутий

Водоліям варто пригальмувати й не діяти під впливом першого імпульсу. Поспіх, зайва самовпевненість або різкі слова можуть створити проблеми там, де їх могло б не бути.

Риби

Карта Таро: Паж Пентаклів, перевернутий

Рибам варто уважніше поставитися до планів, навчання та фінансових справ. Є ризик відкласти важливу можливість через неорганізованість або недостатню увагу до деталей.