Таро-гороскоп на 13 августа: ком карты готовят неожиданный поворот

Овен

Карта Таро: Туз Пентаклей, перевернутый

Овнам следует внимательнее отнестись к финансовым вопросам и новым предложениям. То, что на первый взгляд кажется выгодной возможностью, может оказаться не столь перспективным, как ожидалось.

Телец

Карта Таро: Шестерка Жезлов, перевернутая

Тельцы могут почувствовать, что их усилия остались без должного признания. Не позволяйте чужой оценке влиять на вашу самооценку - сейчас важнее увидеть собственный прогресс.

Близнецы

Карта Таро: Девятка Мечей, перевернутая

Для Близнецов эта карта символизирует постепенное избавление от тревог и тяжелых мыслей. То, что давно не давало покоя, наконец-то может начать терять над вами власть.

Рак

Карта Таро: Четверка Мечей

Ракам 13 августа не стоит брать на себя слишком много дел. День хорошо подходит для отдыха, восстановления сил и паузы, которая поможет взглянуть на ситуацию поспокойнее.

Лев

Карта Таро: Король Кубков

Львам придется соединить силу характера с эмоциональной зрелостью. Спокойная реакция на чужие слова и умение контролировать чувства помогут избежать конфликта и сохранить важные отношения.

Дева

Карта Таро: Верховная Жрица, перевернутая

Девам следует быть осторожными с интуитивными выводами - в этот день они могут оказаться ложными. Не торопитесь верить слухам и своим предположениям: лучше проверить факты.

Весы

Карта Таро: Семерка Пентаклей

Весам придется запастись терпением и позволить результатам созреть. Если вы уже многое вложили в определенное дело, не стоит отказываться от него только потому, что желаемого результата пока не видно.

Скорпион

Карта Таро: Умеренность

Скорпионам карта рекомендует избегать крайностей и не торопиться с решениями. Покой, баланс и умение договариваться помогут 13 августа найти самый лучший выход даже из сложной ситуации.

Стрелец

Карта Таро: Четверка Пентаклей, перевернутая

Стрельцам пора ослабить хватку и отпустить то, за что они слишком сильно держатся. Это может касаться денег, старых оскорблений или ситуации, которую уже невозможно контролировать.

Козерог

Карта Таро: Двойка Пентаклей

Козерогам придется одновременно решать несколько задач и быстро переключаться между ними. Главное - не пытаться сделать все идеально: гибкость поможет сохранить силы и успеть больше.

Водолей

Карта Таро: Рыцарь Жезлов, перевернутый

Водолеям следует притормозить и бездействовать под влиянием первого импульса. Спешка, излишняя самоуверенность или резкие слова могут создать проблемы там, где их могло бы не быть.

Рыбы

Карта Таро: Паж Пентаклей, перевернутый

Рыбам следует внимательнее отнестись к планам, обучению и финансовым делам. Есть риск отложить важную возможность из-за неорганизованности или недостаточного внимания к деталям.