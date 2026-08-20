Таро-гороскоп на 20 серпня: кому карти обіцяють удачу та приємні зміни

Овен

Карта Таро: Колесо Фортуни

20 серпня може принести Овнам несподіваний поворот у справах, який змінить звичний план. Не бійтеся скористатися шансом - іноді саме випадкова можливість відкриває правильні двері.

Телець

Карта Таро: Імператриця

Цього дня Тельцям варто зосередитися на комфорті, фінансах і турботі про себе. Карта обіцяє сприятливий період для справ, які можуть дати відчутний результат у майбутньому.

Близнюки

Карта Таро: Маг

Близнюки отримають шанс вплинути на ситуацію власними словами та діями. Головне - не сумніватися у своїх силах і не відкладати важливу розмову чи рішення.

Рак

Карта Таро: Верховна Жриця

20 серпня Ракам варто більше довіряти інтуїції та менше розповідати про свої плани. Не вся інформація буде лежати на поверхні, тому уважність допоможе помітити те, що інші пропустять.

Лев

Карта Таро: Сонце

На Левів чекає день, коли можна проявити себе та отримати заслужене визнання. Хороший момент для важливих зустрічей, презентацій і справ, у яких потрібно показати свої сильні сторони.

Діва

Карта Таро: Вісімка Пентаклів

Дівам карти радять не шукати швидких результатів, а зосередитися на якості роботи. Старанність 20 серпня може принести користь не одразу, але закладе основу для майбутнього успіху.

Терези

Карта Таро: Двійка Кубків

Для Терезів день може виявитися особливо важливим у питаннях стосунків. Щира розмова, примирення або нове знайомство здатні подарувати приємні емоції та відчуття взаємності.

Скорпіон

Карта Таро: Смерть

Не лякайтеся цієї карти: вона не про буквальні втрати, а про завершення старого етапу. 20 серпня Скорпіонам варто відпустити те, що вже не працює, щоб звільнити місце для нового.

Стрілець

Карта Таро: Колісниця

Стрільцям потрібно діяти рішуче та не дозволяти сумнівам збивати себе з курсу. Якщо ви давно планували важливий крок, цей день може стати хорошим моментом, щоб нарешті його зробити.

Козоріг

Карта Таро: Імператор

Козерогам доведеться взяти ситуацію під контроль і продемонструвати лідерські якості. Чіткий план і дисципліна допоможуть уникнути хаосу та швидше досягти бажаного результату.

Водолій

Карта Таро: Зірка

20 серпня Водоліям варто звернути увагу на свої мрії та довгострокові плани. Карта Зірка нагадує: навіть якщо результат ще далеко, ви вже рухаєтеся у правильному напрямку.

Риби

Карта Таро: Дев’ятка Кубків

Для Риб день може принести приємну звістку або здійснення невеликого бажання. Дозвольте собі насолодитися результатом і не применшуйте власні досягнення.