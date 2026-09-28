Таро-гороскоп на 28 вересня: головні прогнози для Овнів, Раків та інших знаків Зодіаку

Овен

Карта Таро: Імператор

Імператор радить Овнам взяти ситуацію під контроль і діяти впевнено. День добре підходить для важливих рішень, організації роботи та справ, де потрібно проявити лідерські якості.

Телець

Карта Таро: Шістка Пентаклів

Шістка Пентаклів обіцяє Тельцям підтримку, допомогу або приємний обмін ресурсами. Хтось може простягнути руку допомоги, а вам варто не відмовлятися від підтримки чи, навпаки, поділитися нею з іншими.

Близнюки

Карта Таро: Вісімка Жезлів

Вісімка Жезлів віщує Близнюкам швидкий розвиток подій і багато новин. Те, що довго стояло на місці, може нарешті зрушити, тому важливо швидко реагувати на нові можливості.

Рак

Карта Таро: Королева Кубків

Королеви Кубків радить Ракам прислухатися до своїх почуттів та інтуїції. Не всі відповіді цього дня варто шукати лише в логіці - внутрішнє відчуття може підказати правильний напрямок.

Лев

Карта Таро: Сонце

Сонце приносить Левам позитивний настрій, ясність і шанс отримати хороший результат. День сприятливий для спілкування, творчості та справ, у яких хочеться проявити себе.

Діва

Карта Таро: Вісімка Пентаклів

Вісімка Пентаклів нагадує Дівам, що результат залежатиме від уважності та наполегливості. Не варто намагатися зробити все одночасно - краще зосередитися на одній важливій справі та довести її до кінця.

Терези

Карта Таро: Закохані

Карта Закоханих ставить Терези перед важливим вибором або розмовою про стосунки. Варто чесно визначитися зі своїми бажаннями й не ухвалювати рішення лише через страх когось розчарувати.

Скорпіон

Карта Таро: Смерть

Карта Смерть символізує завершення одного етапу та початок нового. Скорпіонам варто відпустити те, що вже втратило сенс, адже зміни можуть звільнити місце для нових можливостей.

Стрілець

Карта Таро: Туз Жезлів

Туз Жезлів дарує Стрільцям новий імпульс, ідею або бажання діяти. Це вдалий момент, щоб почати справу, яка давно цікавила, але не варто чекати ідеальних умов.

Козоріг

Карта Таро: Четвірка Мечів

Четвірка Мечів радить Козорогам знизити темп і дати собі перепочинок. Якщо є можливість не брати на себе зайвих зобов'язань, краще скористатися нею та відновити сили.

Водолій

Карта Таро: Маг

Маг нагадує Водоліям, що у них є всі необхідні ресурси для реалізації задуманого. День сприятливий для переговорів, нових проєктів і прояву ініціативи - головне, не сумніватися у власних можливостях.

Риби

Карта Таро: Десятка Кубків

Десятка Кубків обіцяє Рибам теплу атмосферу, підтримку близьких і приємні моменти. Особливо добре день може скластися для сімейного спілкування, зустрічей і відновлення емоційної рівноваги.