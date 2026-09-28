Таро-гороскоп на 28 сентября: главные прогнозы для Овнов, Раков и других знаков Зодиака

Овен

Карта Таро: Император

Император советует Овнам взять ситуацию под контроль и действовать уверенно. День хорошо подходит для важных решений, организации работы и дел, где нужно проявить лидерские качества.

Телец

Карта Таро: Шестерка Пентаклей

Шестерка Пентаклей обещает Тельцам поддержку, помощь или приятный обмен ресурсами. Кто-то может протянуть руку помощи, а вам следует не отказываться от поддержки или, наоборот, поделиться ею с другими.

Близнецы

Карта Таро: Восьмерка Жезлов

Восьмерка Жезлов предвещает Близнецам быстрое развитие событий и многие новости. То, что долго стояло на месте, может наконец-то сдвинуться, поэтому важно быстро реагировать на новые возможности.

Рак

Карта Таро: Королева Кубков

Королевы Кубков советует Ракам прислушиваться к своим чувствам и интуиции. Не все ответы этого дня следует искать только в логике - внутреннее чувство может подсказать правильное направление.

Лев

Карта Таро: Солнце

Солнце приносит Львам положительное настроение, ясность и шанс получить хороший результат. День благоприятен для общения, творчества и дел, в которых хочется проявить себя.

Дева

Карта Таро: Восьмерка Пентаклей

Восьмерка Пентаклей напоминает Девам, что результат будет зависеть от внимательности и настойчивости. Не стоит пытаться сделать все одновременно - лучше сосредоточиться на одном важном деле и довести его до конца.

Весы

Карта Таро: Влюбленные

Карта Влюбленных ставит Весы перед важным выбором или разговором об отношениях. Следует честно определиться со своими желаниями и не принимать решения только из-за страха кого-то разочаровать.

Скорпион

Карта Таро: Смерть

Карта Смерть символизирует завершение одного этапа и начало нового. Скорпионам стоит отпустить то, что потеряло смысл, ведь изменения могут освободить место для новых возможностей.

Стрелец

Карта Таро: Туз Жезлов

Туз Жезлов дарит Стрельцам новый импульс, идею или желание действовать. Это удачный момент, чтобы начать давно интересующее дело, но не стоит ждать идеальных условий.

Козерог

Карта Таро: Четверка Мечей

Четверка Мечей советует Козорогам снизить темп и дать себе передышку. Если есть возможность не брать на себя лишние обязательства, лучше воспользоваться ею и восстановить силы.

Водолей

Карта Таро: Маг

Маг напоминает Водолеям, что у них есть все необходимые ресурсы для реализации задуманного. День благоприятен для переговоров, новых проектов и проявления инициативы - главное, не сомневаться в собственных возможностях.

Рыбы

Карта Таро: Десятка Кубков

Десятка Кубков обещает Рыбам теплую атмосферу, поддержку близких и приятные моменты. Особенно хорош день может сложиться для семейного общения, встреч и восстановления эмоционального равновесия.