Таро-гороскоп на 29 вересня: головні прогнози для Водоліїв, Левів та інших знаків Зодіаку

Овен

Карта Таро: Шістка Жезлів

На Овнів чекає день, коли їхні зусилля можуть отримати заслужене визнання. Не соромтеся показати результат своєї роботи та прийняти компліменти - зараз вам важливо побачити власний прогрес.

Телець

Карта Таро: Дев'ятка Пентаклів

Дев'ятка Пентаклів радить Тельцям зосередитися на власній стабільності та комфорті. Це вдалий момент, щоб оцінити те, чого ви вже досягли, і дозволити собі насолодитися результатами своєї праці.

Близнюки

Карта Таро: Трійка Кубків

Для Близнюків 29 вересня може стати днем приємного спілкування, зустрічей та хороших новин. Не відмовляйтеся від компанії друзів або запрошення провести час разом - саме через людей може прийти позитивна енергія.

Рак

Карта Таро: Десятка Кубків

Ракам карта Десятка Кубків обіцяє теплу атмосферу та емоційну підтримку близьких. День добре підходить для сімейного спілкування, примирення та моментів, які допомагають відчути себе на своєму місці.

Лев

Карта Таро: Сонце

Для Левів це одна з найяскравіших карт - Сонце символізує оптимізм, ясність і впевненість у собі. 29 вересня варто діяти відкрито, не приховувати своїх амбіцій та використовувати можливості, які з'являться перед вами.

Діва

Карта Таро: Вісімка Пентаклів

Дівам доведеться зосередитися на роботі, навчанні або вдосконаленні конкретної навички. Результат може не з'явитися миттєво, проте наполегливість і увага до деталей допоможуть зробити важливий крок уперед.

Терези

Карта Таро: Четвірка Жезлів

Терезам карта обіцяє приємний привід для радості або завершення справи, над якою вони працювали. День також сприятливий для зустрічей із близькими, домашнього затишку та святкування невеликої, але важливої перемоги.

Скорпіон

Карта Таро: Король Пентаклів

Скорпіонам варто діяти практично та не поспішати з фінансовими рішеннями. Король Пентаклів нагадує про цінність стабільності, досвіду й уміння дивитися на ситуацію не лише з емоційного, а й із довгострокового боку.

Стрілець

Карта Таро: Світ

Карта Світ символізує завершення важливого етапу та перехід до нового. Стрільці можуть відчути, що певна справа нарешті отримує логічний фінал, звільняючи простір для наступної мети.

Козоріг

Карта Таро: Сімка Пентаклів

Козорогам 29 вересня варто набратися терпіння та не вимагати миттєвого результату. Те, над чим ви працювали останнім часом, поступово приносить плоди, але зараз важливо оцінити прогрес і вирішити, куди спрямувати зусилля далі.

Водолій

Карта Таро: Шістка Пентаклів

Для Водоліїв цей день буде пов'язаний із взаємодопомогою, підтримкою та балансом між тим, що вони віддають, і тим, що отримують. Не бійтеся попросити про допомогу, якщо вона вам потрібна, і самі не відмовляйтеся підтримати людину поруч.

Риби

Карта Таро: Королева Кубків

Рибам карта радить більше довіряти своїй інтуїції та уважніше прислухатися до власних емоцій. День сприятливий для відвертих розмов, творчості та турботи про себе й людей, які вам справді близькі.