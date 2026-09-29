Таро-гороскоп на 29 сентября: главные прогнозы для Водолеев, Львов и других знаков Зодиака

Овен

Карта Таро: Шестерка Жезлов

Овнов ждет день, когда их усилия могут получить заслуженное признание. Не стесняйтесь показать результат своей работы и принять комплименты - сейчас вам важно увидеть собственный прогресс.

Телец

Карта Таро: Девятка Пентаклей

Девятка Пентаклей рекомендует Тельцам сосредоточиться на своей стабильности и комфорте. Это подходящий момент, чтобы оценить то, чего вы уже достигли, и позволить себе насладиться результатами своего труда.

Близнецы

Карта Таро: Тройка Кубков

Для Близнецов 29 сентября может стать днем приятного общения, встреч и хороших новостей. Не отказывайтесь от компании друзей или приглашения провести время вместе - именно через людей может прийти положительная энергия.

Рак

Карта Таро: Десятка Кубков

Ракам карта Десятка Кубков обещает теплую атмосферу и эмоциональную поддержку близких. День хорошо подходит для семейного общения, примирения и моментов, помогающих почувствовать себя на своем месте.

Лев

Карта Таро: Солнце

Для Львов это одна из самых ярких карт - Солнце символизирует оптимизм, ясность и уверенность в себе. 29 сентября следует действовать открыто, не скрывать своих амбиций и использовать возможности, которые предстанут перед вами.

Дева

Карта Таро: Восьмерка Пентаклей

Девам придется сосредоточиться на работе, обучении или совершенствовании конкретного навыка. Результат может не появиться мгновенно, однако упорство и внимание к деталям помогут сделать важный шаг вперед.

Весы

Карта Таро: Четверка Жезлов

Весам карта обещает приятный повод для радости или завершения дела, над которым они работали. День также благоприятен для встреч с близкими, домашнего уюта и празднования небольшой, но важной победы.

Скорпион

Карта Таро: Король Пентаклей

Скорпионам следует действовать практически и не торопиться с финансовыми решениями. Король Пентаклей напоминает о ценности стабильности, опыта и умения смотреть на ситуацию не только с эмоциональной, но и долгосрочной стороны.

Стрелец

Карта Таро: Мир

Карта Мир символизирует завершение важного этапа и переход к новому. Стрельцы могут почувствовать, что определенное дело наконец-то получает логический финал, освобождая пространство для последующей цели.

Козерог

Карта Таро: Семерка Пентаклей

Козерогам 29 сентября следует набраться терпения и не требовать мгновенного результата. То, над чем вы работали в последнее время, постепенно приносит плоды, но сейчас важно оценить прогресс и решить, куда направить усилия дальше.

Водолей

Карта Таро: Шестерка Пентаклей

Для Водолеев этот день будет связан с взаимопомощью, поддержкой и балансом между тем, что они отдают и получающим. Не бойтесь попросить помощи, если она вам нужна, и сами не отказывайтесь поддержать человека рядом.

Рыбы

Карта Таро: Королева Кубков

Рыбам карта рекомендует больше доверять своей интуиции и внимательнее прислушиваться к собственным эмоциям. День благоприятен для откровенных разговоров, творчества и заботы о себе и людях, которые вам действительно близки.