Таро-гороскоп на 3 вересня: кому відкриється правда, а кому варто мовчати

Овен

Карта Таро: Королева Мечів

Овнам 3 вересня варто говорити прямо й не боятися відстоювати власні межі. Холодна голова допоможе прийняти рішення, яке ви давно відкладали через зайві емоції.

Телець

Карта Таро: Трійка Кубків, перевернута

Тельцям краще не втягуватися в чужі розмови, плітки та конфлікти. Деякі слова, сказані у компанії, можуть виявитися зайвими, тому цього дня варто уважніше обирати людей, яким ви довіряєте.

Близнюки

Карта Таро: Десятка Чаш, перевернута

Близнюки можуть відчути, що зовні все добре, але всередині залишається певне незадоволення. Не намагайтеся створити картинку ідеального дня - чесна розмова з близькою людиною допоможе більше.

Рак

Карта Таро: Шістка Пентаклів

На Раків може чекати приємний обмін підтримкою: допомога, корисна порада або несподівана послуга. Не бійтеся приймати добро від інших, але й самі не залишайте без уваги людину, яка потребує вашої підтримки.

Лев

Карта Таро: Король Кубків, перевернута

Левам цього дня важливо контролювати емоції, особливо під час суперечок. Чиясь маніпуляція або емоційний тиск можуть вивести вас із рівноваги, якщо дозволити почуттям керувати рішеннями.

Діва

Карта Таро: Шістка Кубків

Дівам 3 вересня може нагадати про минуле - через зустріч, повідомлення або несподіваний спогад. День добре підходить для відновлення старих контактів і справ, які колись приносили вам радість.

Терези

Карта Таро: Імператриця, перевернута

Терезам варто звернути увагу на власний ресурс і не витрачати себе на всіх навколо. Якщо ви давно відкладали відпочинок чи власні потреби, цього дня організм і настрій можуть нагадати, що так більше не можна.

Скорпіон

Карта Таро: Двійка Мечів, перевернута

Скорпіонам доведеться перестати уникати рішення, яке давно назріло. Те, що ви намагалися не помічати, може стати очевидним - і це, зрештою, допоможе зрушити ситуацію з мертвої точки.

Стрілець

Карта Таро: Верховна Жриця

Стрільцям краще не поспішати розповідати про свої плани та висновки. 3 вересня інтуїція може виявитися надійнішою за чужі поради, а важлива відповідь прийде саме тоді, коли ви перестанете її форсувати.

Козоріг

Карта Таро: Смерть

Для Козорогів ця карта не про буквальні події, а про завершення певного етапу. 3 вересня може стати хорошим моментом, щоб відмовитися від того, що більше не працює, і звільнити місце для нового.

Водолій

Карта Таро: Сімка Мечів

Водоліям варто бути уважнішими до чужих намірів і не розповідати всім про свої плани. Цього дня краще перевіряти інформацію та діяти продумано, особливо якщо відчуваєте, що хтось недоговорює правду.

Риби

Карта Таро: Король Мечів, перевернута

Рибам варто остерігатися надмірної різкості - як з боку інших, так і у власних словах. Хтось може спробувати нав’язати вам свою думку або використати авторитет як спосіб тиску, тому не дозволяйте вирішувати за вас.