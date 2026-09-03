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Гороскопы 03 сентября 2026, 06:02

Таро-гороскоп на 3 сентября: кому откроется правда, а кому стоит молчать

Не торопитесь делать выводы: в этот день важное может прятаться между строк
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Гороскоп Таро на 3 сентября для всех знаков Зодиака (фото: Magnific)
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Астрологи подготовили прогноз на 2 сентября по картам Таро для всех знаков Зодиака. Для кого-то день станет временем важного решения, а кому-то лучше избегать поспешных действий и лишних эмоций.

Styler рассказывает, на что обратить внимание в четверг.

Овен

Карта Таро: Королева Мечей

Овнам 3 сентября следует говорить прямо и не бояться отстаивать собственные пределы. Холодная голова поможет принять решение, которое вы давно откладывали из-за лишних эмоций.

Телец

Карта Таро: Тройка Кубков, перевернутая

Тельцам лучше не втягиваться в чужие разговоры, сплетни и конфликты. Некоторые слова, сказанные в компании, могут оказаться лишними, поэтому в этот день следует внимательнее выбирать людей, которым вы доверяете.

Близнецы

Карта Таро: Десятка Чаш, перевернутая

Близнецы могут почувствовать, что снаружи все хорошо, но внутри остается определенное недовольство. Не пытайтесь создать картинку идеального дня - честный разговор с близким человеком поможет больше.

Рак

Карта Таро: Шестерка Пентаклей

Раков может ожидать приятный обмен поддержкой: помощь, полезный совет или неожиданная услуга. Не бойтесь принимать добро от других, но и сами не оставляйте без внимания человека, нуждающегося в вашей поддержке.

Лев

Карта Таро: Король Кубков, перевернутая

Львам в этот день важно контролировать эмоции, особенно во время споров. Чья-то манипуляция или эмоциональное давление может вывести вас из равновесия, если позволить чувствам управлять решениями.

Дева

Карта Таро: Шестерка Кубков

Девам 3 сентября может напомнить о прошлом - из-за встречи, сообщения или неожиданного воспоминания. День хорошо подходит для восстановления старых контактов и дел, когда-то доставлявших вам радость.

Весы

Карта Таро: Императрица, перевернутая

Весам следует обратить внимание на собственный ресурс и не тратить себя на всех вокруг. Если вы давно откладывали отдых или собственные нужды, в этот день организм и настроение могут напомнить, что больше нельзя.

Скорпион

Карта Таро: Двойка Мечей, перевернутая

Скорпионам придется перестать избегать давно назревшего решения. То, что вы пытались не замечать, может стать очевидным - и это, в конце концов, поможет сдвинуть ситуацию с мертвой точки.

Стрелец

Карта Таро: Верховная Жрица

Стрельцам лучше не спешить рассказывать о своих планах и выводах. 3 сентября интуиция может оказаться надежнее чужих советов, а важный ответ придет именно тогда, когда вы перестанете ее форсировать.

Козерог

Карта Таро: Смерть

Для Козерогов эта карта не о буквальных событиях, а о завершении определенного этапа. 3 сентября может стать хорошим моментом, чтобы отказаться от того, что больше не работает и освободить место для нового.

Водолей

Карта Таро: Семерка Мечей

Водолеям следует быть внимательнее к чужим намерениям и не рассказывать всем о своих планах. В этот день лучше проверять информацию и действовать продуманно, особенно если вы чувствуете, что кто-то недоговаривает правду.

Рыбы

Карта Таро: Король Мечей, перевернута

Рыбам следует опасаться чрезмерной резкости - как со стороны других, так и в собственных словах. Кто-то может попытаться навязать вам свое мнение или использовать авторитет как способ давления, поэтому не разрешайте решать за вас.

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