Таро-гороскоп на 30 серпня: яким знакам Зодіаку краще не ризикувати

Овен

Карта Таро: Король Мечів, перевернута

Цього дня краще не вступати в суперечки та не намагатися будь-що довести свою правоту. Перевіряйте інформацію перед рішеннями, адже емоції можуть завадити побачити ситуацію об’єктивно.

Телець

Карта Таро: Трійка Кубків, перевернута

Не кожна компанія цього дня буде для вас комфортною, тому уважніше обирайте оточення. Також карта радить не втягуватися в плітки, конфлікти чи зайві розмови.

Близнюки

Карта Таро: Сонце

На вас чекає один із найсприятливіших прогнозів: карта Сонце символізує радість, ясність і хороші перспективи. 30 серпня варто бути активними та не боятися показувати свої сильні сторони.

Рак

Карта Таро: Шістка Пентаклів, перевернута

Цього дня може виникнути відчуття, що ви віддаєте більше, ніж отримуєте натомість. Варто переглянути свої межі й не погоджуватися допомагати там, де вашою добротою можуть скористатися.

Лев

Карта Таро: Шістка Жезлів, перевернута

Можливо, ви не отримаєте тієї похвали чи визнання, на які розраховували. Не сприймайте це як поразку - ваші зусилля все одно мають значення, навіть якщо результат поки що непомітний.

Діва

Карта Таро: Сімка Кубків

Перед вами може з’явитися одразу кілька варіантів, і вибір виявиться не таким простим, як здається. Не поспішайте хапатися за першу привабливу можливість — спочатку відділіть реальні перспективи від красивих ілюзій.

Терези

Карта Таро: Паж Мечів, перевернута

Будьте обережні зі словами та інформацією, яку отримуєте від інших. Є ризик неправильно зрозуміти чиїсь наміри, повірити чуткам або сказати зайве.

Скорпіон

Карта Таро: Король Пентаклів, перевернута

Фінансові питання можуть вимагати більшої уваги, ніж зазвичай. Не варто ризикувати грошима заради швидкої вигоди та дозволяти комусь диктувати вам умови.

Стрілець

Карта Таро: Дев’ятка Кубків

День обіцяє приємні емоції та відчуття задоволення від того, що ви маєте. Може здійснитися невелике бажання або з’явитися привід дозволити собі те, про що давно мріяли.

Козоріг

Карта Таро: Ієрофант

30 серпня краще діяти перевіреним шляхом і не нехтувати правилами. Хороший результат можуть принести порада досвідченої людини, навчання або рішення, засноване на ваших принципах.

Водолій

Карта Таро: Смерть

Не лякайтеся цієї карти: у Таро вона символізує завершення одного етапу та початок нового, а не буквальні події. 30 серпня може стати хорошим моментом, щоб відпустити те, що вже втратило для вас сенс.

Риби

Карта Таро: Двійка Мечів

Вам може бути складно зробити вибір, особливо якщо обидва варіанти мають свої плюси й мінуси. Не змушуйте себе приймати рішення миттєво - спочатку дайте собі час розібратися у власних бажаннях.