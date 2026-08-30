Таро-гороскоп на 30 августа: каким знакам Зодиака лучше не рисковать

Овен

Карта Таро: Король Мечей, перевернутая

В этот день лучше не вступать в споры и не пытаться во что бы то ни стало доказать свою правоту. Проверяйте информацию перед решениями, ведь эмоции могут помешать увидеть ситуацию объективно.

Телец

Карта Таро: Тройка Кубков, перевернутая

Не каждая компания в этот день будет для вас комфортной, поэтому внимательнее выбирайте окружение. Также карта советует не втягиваться в сплетни, конфликты или лишние разговоры.

Близнецы

Карта Таро: Солнце

Вас ждет один из самых благоприятных прогнозов: карта Солнце символизирует радость, ясность и хорошие перспективы. 30 августа следует быть активными и не бояться показывать свои сильные стороны.

Рак

Карта Таро: Шестерка Пентаклей, перевернутая

В этот день может возникнуть ощущение, что вы отдаете больше, чем получаете вместо этого. Следует пересмотреть свои границы и не соглашаться помогать там, где вашей добротой могут воспользоваться.

Лев

Карта Таро: Шестерка Жезлов, перевернутая

Возможно, вы не получите похвалы или признания, на которые рассчитывали. Не воспринимайте это как поражение - ваши усилия все равно имеют значение, даже если результат пока незаметен.

Дева

Карта Таро: Семерка Кубков

Перед вами может появиться несколько вариантов, и выбор окажется не таким простым, как кажется. Не торопитесь хвататься за первую заманчивую возможность - сначала отделите реальные перспективы от красивых иллюзий.

Весы

Карта Таро: Паж Мечей, перевернутая

Будьте осторожны со словами и информацией, получаемой от других. Есть риск неправильно понять чьи-либо намерения, поверить слухам или сказать лишнее.

Скорпион

Карта Таро: Король Пентаклей, перевернутая

Финансовые вопросы могут потребовать большего внимания, чем обычно. Не стоит рисковать деньгами ради быстрой выгоды и позволять кому-то диктовать условия.

Стрелец

Карта Таро: Девятка Кубков

День обещает приятные эмоции и чувство удовольствия от того, что у вас есть. Может сбыться небольшое желание или появиться повод позволить себе то, о чем давно мечтали.

Козерог

Карта Таро: Иерофант

30 августа лучше действовать проверенным путем и не пренебрегать правилами. Хороший результат может принести совет опытного человека, обучение или решение, основанное на ваших принципах.

Водолей

Карта Таро: Смерть

Не бойтесь этой карты: в Таро она символизирует завершение одного этапа и начало нового, а не буквальные события. 30 августа может стать хорошим моментом, чтобы отпустить то, что уже потеряло для вас смысл.

Рыбы

Карта Таро: Двойка Мечей

Вам может быть сложно сделать выбор, особенно если оба варианта имеют свои плюсы и минусы. Не заставляйте себя принимать решение мгновенно - сначала дайте себе время разобраться в своих желаниях.