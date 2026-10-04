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Гороскопи 04 жовтня 2026, 06:04

Таро-гороскоп на 4 жовтня: прогнози для Риб, Левів та інших знаків Зодіаку

День може здивувати навіть тих, хто давно чекає змін, але не наважується зробити перший крок
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Прогноз за картами Таро на 4 жовтня (фото: Styler)
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Карти Таро показують, на що варто звернути увагу знакам Зодіаку 4 жовтня. Для когось день може стати часом нових ідей і зустрічей, а комусь знадобиться усамітнення та спокій.

Styler детальніше розповідає, чого очікувати у неділю.

Овен

Карта Таро: Туз Жезлів

На Овнів чекає приплив енергії та бажання діяти. Туз Жезлів може підштовхнути до нового починання, творчої ідеї або рішення, яке давно відкладалося.

Телець

Карта Таро: Трійка Мечів

Тельцям варто бути готовими до емоційно непростої розмови або певного розчарування. Водночас карта нагадує, що чесне усвідомлення ситуації допомагає залишити неприємний досвід у минулому.

Близнюки

Карта Таро: Трійка Пентаклів

Близнюкам день сприятиме співпраці та спільним справам. Порада карти - не відмовлятися від допомоги інших і цінувати власні навички, адже разом можна досягти кращого результату.

Рак

Карта Таро: Ієрофант

Ракам варто звернутися до перевірених принципів і не поспішати відмовлятися від звичних правил. Ієрофант також може вказувати на важливу пораду від старшої або досвідченішої людини.

Лев

Карта Таро: Місяць

Левам 4 жовтня може бути складно одразу зрозуміти, кому і чому варто довіряти. Місяць радить не робити поспішних висновків і перевіряти інформацію, особливо якщо ситуація здається неоднозначною.

Діва

Карта Таро: Вісімка Мечів

Діви можуть відчути, що опинилися в обмежених обставинах або не бачать очевидного виходу. Карта радить не дозволяти страхам паралізувати дії та спробувати поглянути на проблему під іншим кутом.

Терези

Карта Таро: Світ

Для Терезів це карта завершення важливого етапу та відчуття внутрішньої цілісності. День добре підходить для того, щоб підбити підсумки, завершити відкладені справи й дозволити собі порадіти результатам.

Скорпіон

Карта Таро: Сімка Кубків, перевернута

Скорпіони нарешті можуть відсіяти зайві варіанти та зрозуміти, чого насправді хочуть. Перевернута Сімка Кубків радить менше фантазувати й більше уваги приділити конкретним рішенням.

Стрілець

Карта Таро: Трійка Кубків

На Стрільців чекає день спілкування, дружніх зустрічей і приємних емоцій. Трійка Кубків радить не відмовлятися від запрошень і провести час із людьми, поруч із якими можна по-справжньому розслабитися.

Козоріг

Карта Таро: Відлюдник

Козорогам може захотітися усамітнення та тиші, і це піде їм на користь. Відлюдник радить не поспішати з рішеннями, а використати день для роздумів і переоцінки власних пріоритетів.

Водолій

Карта Таро: Десятка Пентаклів

Водоліям карта обіцяє увагу до сім'ї, дому та питань стабільності. День добре підходить для спілкування з близькими, сімейних справ і планів, розрахованих на майбутнє.

Риби

Карта Таро: Зірка

Рибам Зірка дарує надію, натхнення та віру у власні плани. Не варто відмовлятися від мрій через тимчасові труднощі - 4 жовтня добре провести з думками про те, до чого хочеться прийти далі.

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