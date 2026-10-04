Таро-гороскоп на 4 жовтня: прогнози для Риб, Левів та інших знаків Зодіаку

Овен

Карта Таро: Туз Жезлів

На Овнів чекає приплив енергії та бажання діяти. Туз Жезлів може підштовхнути до нового починання, творчої ідеї або рішення, яке давно відкладалося.

Телець

Карта Таро: Трійка Мечів

Тельцям варто бути готовими до емоційно непростої розмови або певного розчарування. Водночас карта нагадує, що чесне усвідомлення ситуації допомагає залишити неприємний досвід у минулому.

Близнюки

Карта Таро: Трійка Пентаклів

Близнюкам день сприятиме співпраці та спільним справам. Порада карти - не відмовлятися від допомоги інших і цінувати власні навички, адже разом можна досягти кращого результату.

Рак

Карта Таро: Ієрофант

Ракам варто звернутися до перевірених принципів і не поспішати відмовлятися від звичних правил. Ієрофант також може вказувати на важливу пораду від старшої або досвідченішої людини.

Лев

Карта Таро: Місяць

Левам 4 жовтня може бути складно одразу зрозуміти, кому і чому варто довіряти. Місяць радить не робити поспішних висновків і перевіряти інформацію, особливо якщо ситуація здається неоднозначною.

Діва

Карта Таро: Вісімка Мечів

Діви можуть відчути, що опинилися в обмежених обставинах або не бачать очевидного виходу. Карта радить не дозволяти страхам паралізувати дії та спробувати поглянути на проблему під іншим кутом.

Терези

Карта Таро: Світ

Для Терезів це карта завершення важливого етапу та відчуття внутрішньої цілісності. День добре підходить для того, щоб підбити підсумки, завершити відкладені справи й дозволити собі порадіти результатам.

Скорпіон

Карта Таро: Сімка Кубків, перевернута

Скорпіони нарешті можуть відсіяти зайві варіанти та зрозуміти, чого насправді хочуть. Перевернута Сімка Кубків радить менше фантазувати й більше уваги приділити конкретним рішенням.

Стрілець

Карта Таро: Трійка Кубків

На Стрільців чекає день спілкування, дружніх зустрічей і приємних емоцій. Трійка Кубків радить не відмовлятися від запрошень і провести час із людьми, поруч із якими можна по-справжньому розслабитися.

Козоріг

Карта Таро: Відлюдник

Козорогам може захотітися усамітнення та тиші, і це піде їм на користь. Відлюдник радить не поспішати з рішеннями, а використати день для роздумів і переоцінки власних пріоритетів.

Водолій

Карта Таро: Десятка Пентаклів

Водоліям карта обіцяє увагу до сім'ї, дому та питань стабільності. День добре підходить для спілкування з близькими, сімейних справ і планів, розрахованих на майбутнє.

Риби

Карта Таро: Зірка

Рибам Зірка дарує надію, натхнення та віру у власні плани. Не варто відмовлятися від мрій через тимчасові труднощі - 4 жовтня добре провести з думками про те, до чого хочеться прийти далі.