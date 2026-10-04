Таро-гороскоп на 4 октября: прогнозы для Рыб, Львов и других знаков Зодиака
Карты Таро показывают, на что следует обратить внимание знакам Зодиака 4 октября. Для кого-то день может стать временем новых идей и встреч, а кому-нибудь понадобится уединение и покой.
Styler поподробнее рассказывает, чего ожидать в воскресенье.
Овен
Карта Таро: Туз Жезлов
Овнов ждет приток энергии и желание действовать. Туз Жезлов может подтолкнуть к новому начинанию, творческой идее или давно откладывающемуся решению.
Телец
Карта Таро: Тройка Мечей
Тельцам следует быть готовыми к эмоционально непростому разговору или определенному разочарованию. В то же время карта напоминает, что честное осознание ситуации помогает оставить неприятный опыт в прошлом.
Близнецы
Карта Таро: Тройка Пентаклей
У Близнецов день будет способствовать сотрудничеству и общим делам. Совет карты - не отказываться от помощи других и ценить собственные навыки, ведь вместе можно добиться лучшего результата.
Рак
Карта Таро: Иерофант
Ракам следует обратиться к проверенным принципам и не торопиться отказываться от привычных правил. Иерофант также может указывать на важный совет от старшего или более опытного человека.
Лев
Карта Таро: Луна
Львам 4 октября может быть сложно сразу понять, кому и почему стоит доверять. Луна советует не делать поспешных выводов и проверять информацию, особенно если ситуация кажется неоднозначной.
Дева
Карта Таро: Восьмерка Мечей
Девы могут почувствовать, что оказались в ограниченных обстоятельствах или не видят очевидного выхода. Карта советует не разрешать страхам парализовать действия и попытаться взглянуть на проблему под другим углом.
Весы
Карта Таро: Мир
Для Весов это карта завершения важного этапа и внутренней целостности. День хорошо подходит для того, чтобы подвести итоги, завершить отложенные дела и позволить себе порадоваться результатам.
Скорпион
Карта Таро: Семерка Кубков, перевернутая
Скорпионы наконец-то могут отсеять лишние варианты и понять, чего на самом деле хотят. Перевернутая Семерка Кубков советует меньше фантазировать и больше внимания уделить конкретным решениям.
Стрелец
Карта Таро: Тройка Кубков
У Стрельцов будет день общения, дружеских встреч и приятных эмоций. Тройка Кубков советует не отказываться от приглашений и провести время с людьми, рядом с которыми можно по-настоящему расслабиться.
Козерог
Карта Таро: Отшельник
Козерогам может захотеться уединение и тишина, и это пойдет им на пользу. Отшельник советует не спешить с решениями, а использовать день для размышлений и переоценки собственных приоритетов.
Водолей
Карта Таро: Десятка Пентаклей
Водолеям карта обещает внимание к семье, дому и вопросам стабильности. День хорошо подходит для общения с близкими, семейными делами и планами, рассчитанными на будущее.
Рыбы
Карта Таро: Звезда
Рыбам Звезда дарит надежду, вдохновение и веру в собственные планы. Не стоит отказываться от мечт из-за временных трудностей - 4 октября хорошо провести с мыслями о том, к чему хочется прийти дальше.
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