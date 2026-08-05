Таро-гороскоп на 5 серпня: який знак Зодіаку отримає шанс, який не можна втратити
Астрологи підготували прогноз на 5 серпня за картами Таро. Комусь варто скористатися новими можливостями, а комусь - бути більш уважнішим до знаків долі цього дня.
Styler розповідає, що карти радять кожному знаку Зодіаку і які моменти не варто пропускати.
Овен
Карта Таро: Колісниця
Сьогодні все залежатиме від вашої рішучості. Колісниця радить не відкладати важливі справи, але не тиснути на інших - переможе той, хто збереже самоконтроль.
Телець
Карта Таро: Паж Жезлів
Це день, коли варто подбати про себе, дім і близьких. Паж Жезлів обіцяє приємні новини у фінансах або особистому житті, якщо не поспішатимете з висновками.
Близнюки
Карта Таро: Четвірка Кубків
Перед вами відкриються нові можливості, але скористатися ними зможете лише ви. Четвірка Кубків підказує: сьогодні правильні слова можуть відкрити двері, які ще вчора здавалися зачиненими.
Рак
Карта Таро: Королева Пентаклів
Не всьому, що почуєте, варто вірити. Королева Пентаклів попереджає про приховані мотиви та неоднозначні ситуації, тому краще покладатися на власну інтуїцію.
Лев
Карта Таро: Паж Кубків
Одна з найсильніших карт дня обіцяє успіх і гарний настрій. Якщо давно хотіли заявити про себе або завершити важливу справу, саме час це зробити.
Діва
Карта Таро: Закохані
Перед вами може постати вибір, який вплине на найближче майбутнє. Карта говорить не лише про романтику, а й про чесність із собою та своїми бажаннями.
Терези
Карта Таро: Світ, перевернута
Не все сьогодні піде за планом, і це нормально. Перевернутий Світ радить не нервувати через затримки чи незавершені справи - деякі питання потребують більше часу, ніж здається.
Скорпіон
Карта Таро: Ієрофант
Вашою головною перевагою стане мудрість, а не швидкість. Ієрофант радить дослухатися до досвіду людей, яким довіряєте, та не нехтувати перевіреними правилами.
Стрілець
Карта Таро: Сімка Пентаклів
Удача сьогодні може несподівано опинитися на вашому боці. Карта радить не відмовлятися від нових пропозицій - одна з них здатна приємно здивувати.
Козоріг
Карта Таро: Шістка Кубків, перевернута
Минуле може несподівано нагадати про себе - через спогади, старі фото чи знайому людину. Карта радить не зациклюватися на тому, що вже не повернути, а взяти з цих спогадів лише те, що надихає і додає сил рухатися вперед.
Водолій
Карта Таро: Дев'ятка Мечів
Не намагайтеся вирішити все й одразу. Дев'ятка мечів підказує, що сьогодні найкращий результат принесуть спокій, терпіння та вміння знаходити баланс навіть у складних ситуаціях.
Риби
Карта Таро: Трійка Пентаклів, перевернута
Сьогодні не варто все тягнути на собі. Трійка Пентаклів говорить, що найкращих результатів ви досягнете разом із людьми, які поділяють ваші ідеї та готові підтримати.
Раніше Styler розповідав про найкращі та найскладніші дні тижня.
Крім того, ми ділилися найуспішнішими "грошовими" днями для стрижк у серпні - коли краще завітати до перукарні, аби притягнути фінансову вдачу.