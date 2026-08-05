Таро-гороскоп на 5 августа: какой знак Зодиака получит шанс, который нельзя потерять
Астрологи подготовили прогноз на 5 августа по картам Таро. Кому-то стоит воспользоваться новыми возможностями, а кому-то - быть внимательнее к знакам судьбы этого дня.
Styler рассказывает, что карты рекомендуют каждому знаку Зодиака и какие моменты не стоит пропускать.
Овен
Карта Таро: Колесница
Сегодня все будет зависеть от вашей решительности. Колесница советует не откладывать важные дела, но не давить на других - победит тот, кто сохранит самоконтроль.
Телец
Карта Таро: Паж Жезлов
Это день, когда стоит позаботиться о себе, доме и близких. Паж Жезлов обещает приятные новости в финансах или личной жизни, если не спешите с выводами.
Близнецы
Карта Таро: Четверка Кубков
Перед вами откроются новые возможности, но воспользоваться ими сможете только вы. Четверка Кубков подсказывает: сегодня правильные слова могут открыть дверь, которая еще вчера казалась закрытой.
Рак
Карта Таро: Королева Пентаклей
Не всему, что услышите, следует верить. Королева Пентаклей предупреждает о скрытых мотивах и неоднозначных ситуациях, поэтому лучше полагаться на собственную интуицию.
Лев
Карта Таро: Паж Кубков
Одна из самых сильных карт дня обещает успех и хорошее настроение. Если давно хотели заявить о себе или завершить важное дело, то самое время это сделать.
Дева
Карта Таро: Влюбленные
Перед вами может предстать выбор, который окажет влияние на ближайшее будущее. Карта говорит не только о романтике, но и о честности с собой и своими желаниями.
Весы
Карта Таро: Мир, перевернутая
Не все сегодня пойдет по плану и это нормально. Перевернутый Мир советует не нервничать из-за задержек или незавершенных дел - некоторые вопросы требуют больше времени, чем кажется.
Скорпион
Карта Таро: Иерофант
Вашим главным преимуществом станет мудрость, а не скорость. Иерофант советует прислушиваться к опыту людей, которым доверяете, и не пренебрегать проверенными правилами.
Стрелец
Карта Таро: Семерка Пентаклей
Удача сегодня может неожиданно оказаться на вашей стороне. Карта советует не отказываться от новых предложений - одно из них способно приятно удивить.
Козерог
Карта Таро: Шестерка Кубков, перевернутая
Прошлое может неожиданно напомнить о себе - из-за воспоминаний, старых фото или знакомого человека. Карта советует не зацикливаться на том, что уже не вернуть, а взять из этих воспоминаний только вдохновляющее и придающее сил двигаться вперед.
Водолей
Карта Таро: Девятка Мечей
Не пытайтесь решить все сразу. Девятка мечей подсказывает, что сегодня лучший результат принесут покой, терпение и умение находить баланс даже в сложных ситуациях.
Рыбы
Карта Таро: Тройка Пентаклей, перевернутая
Сегодня не стоит все тащить на себе. Тройка Пентаклей говорит, что лучших результатов вы добьетесь вместе с людьми, которые разделяют ваши идеи и готовы поддержать.
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