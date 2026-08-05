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Гороскопы 05 августа 2026, 06:07

Таро-гороскоп на 5 августа: какой знак Зодиака получит шанс, который нельзя потерять

День принесет не только новые возможности, но и проверит, кто готов ими воспользоваться
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Гороскоп на 5 августа по картам Таро (фото: Magnific)
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Астрологи подготовили прогноз на 5 августа по картам Таро. Кому-то стоит воспользоваться новыми возможностями, а кому-то - быть внимательнее к знакам судьбы этого дня.

Styler рассказывает, что карты рекомендуют каждому знаку Зодиака и какие моменты не стоит пропускать.

Овен

Карта Таро: Колесница

Сегодня все будет зависеть от вашей решительности. Колесница советует не откладывать важные дела, но не давить на других - победит тот, кто сохранит самоконтроль.

Телец

Карта Таро: Паж Жезлов

Это день, когда стоит позаботиться о себе, доме и близких. Паж Жезлов обещает приятные новости в финансах или личной жизни, если не спешите с выводами.

Близнецы

Карта Таро: Четверка Кубков

Перед вами откроются новые возможности, но воспользоваться ими сможете только вы. Четверка Кубков подсказывает: сегодня правильные слова могут открыть дверь, которая еще вчера казалась закрытой.

Рак

Карта Таро: Королева Пентаклей

Не всему, что услышите, следует верить. Королева Пентаклей предупреждает о скрытых мотивах и неоднозначных ситуациях, поэтому лучше полагаться на собственную интуицию.

Лев

Карта Таро: Паж Кубков

Одна из самых сильных карт дня обещает успех и хорошее настроение. Если давно хотели заявить о себе или завершить важное дело, то самое время это сделать.

Дева

Карта Таро: Влюбленные

Перед вами может предстать выбор, который окажет влияние на ближайшее будущее. Карта говорит не только о романтике, но и о честности с собой и своими желаниями.

Весы

Карта Таро: Мир, перевернутая

Не все сегодня пойдет по плану и это нормально. Перевернутый Мир советует не нервничать из-за задержек или незавершенных дел - некоторые вопросы требуют больше времени, чем кажется.

Скорпион

Карта Таро: Иерофант

Вашим главным преимуществом станет мудрость, а не скорость. Иерофант советует прислушиваться к опыту людей, которым доверяете, и не пренебрегать проверенными правилами.

Стрелец

Карта Таро: Семерка Пентаклей

Удача сегодня может неожиданно оказаться на вашей стороне. Карта советует не отказываться от новых предложений - одно из них способно приятно удивить.

Козерог

Карта Таро: Шестерка Кубков, перевернутая

Прошлое может неожиданно напомнить о себе - из-за воспоминаний, старых фото или знакомого человека. Карта советует не зацикливаться на том, что уже не вернуть, а взять из этих воспоминаний только вдохновляющее и придающее сил двигаться вперед.

Водолей

Карта Таро: Девятка Мечей

Не пытайтесь решить все сразу. Девятка мечей подсказывает, что сегодня лучший результат принесут покой, терпение и умение находить баланс даже в сложных ситуациях.

Рыбы

Карта Таро: Тройка Пентаклей, перевернутая

Сегодня не стоит все тащить на себе. Тройка Пентаклей говорит, что лучших результатов вы добьетесь вместе с людьми, которые разделяют ваши идеи и готовы поддержать.

Ранее Styler рассказывал о лучших и самых сложных днях недели.

Кроме того, мы делились самыми успешными "денежными" днями для стрижек в августе - когда лучше посетить парикмахерскую, чтобы привлечь финансовую удачу.

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