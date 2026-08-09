Таро-гороскоп на 9 серпня: яким знакам Зодіаку чекати удачі, а яким - перевірок

Овен

Карта Таро: Імператор

Цей день вимагатиме від вас впевненості та холодного розуму. Імператор радить не сумніватися у власних рішеннях - сьогодні саме ваша рішучість допоможе отримати бажаний результат.

Телець

Карта Таро: Дев'ятка Пентаклів

На вас чекає день, коли можна насолодитися плодами своєї праці. Карта обіцяє приємні новини, пов'язані з грошима або особистими досягненнями, якщо не поспішатимете з новими ризиками.

Близнюки

Карта Таро: Маг

У вас буде шанс переконати, надихнути або знайти несподіване рішення. Маг нагадує: сьогодні ваші слова мають особливу силу, тому використовуйте її мудро.

Рак

Карта Таро: Місяць

Не поспішайте довіряти першому враженню. Місяць попереджає, що деякі події можуть виглядати зовсім не так, як є насправді, тому краще слухати інтуїцію.

Лев

Карта Таро: Сонце

Одна з найщасливіших карт дня принесе гарний настрій, натхнення та маленькі перемоги. Якщо давно чекали слушного моменту проявити себе, він нарешті настав.

Діва

Карта Таро: Справедливість

Сьогодні важливо бути чесними насамперед із собою. Карта радить не уникати відповідальності та приймати рішення, спираючись на факти, а не на емоції.

Терези

Карта Таро: Колесо Фортуни

День може приготувати несподіваний поворот, який спершу здивує, а потім порадує. Колесо Фортуни підказує не чинити опір змінам - вони можуть відкрити нові можливості.

Скорпіон

Карта Таро: Верховна Жриця

Не всі відповіді потрібно шукати в інших людях. Верховна Жриця радить прислухатися до власних відчуттів - сьогодні саме інтуїція стане вашим головним союзником.

Стрілець

Карта Таро: Туз Жезлів

Перед вами відкриються цікаві перспективи або з'явиться ідея, яку давно варто було реалізувати. Не відкладайте перший крок - удача буде на боці тих, хто діє.

Козоріг

Карта Таро: Вісімка Пентаклів

Сьогодні успіх прийде через уважність і наполегливість. Карта радить не шукати легких шляхів - саме дрібні, але послідовні дії принесуть найкращий результат.

Водолій

Карта Таро: Зірка

Зірка дарує надію та відчуття, що все складається саме так, як потрібно. Якщо останнім часом щось не виходило, цей день допоможе побачити світло в кінці тунелю.

Риби

Карта Таро: Двійка Кубків

Цей день сприятиме щирим розмовам, новим знайомствам і зміцненню важливих стосунків. Карта радить не закриватися від людей - одна зустріч або розмова може виявитися дуже важливою.