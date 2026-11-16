Тіньові періоди Венери й Меркурія: астролог Катерина Соловйова дала прогноз на 16-22 листопада

Які астрологічні періоди впливатимуть на тиждень

Упродовж тижня триватиме тіньовий період ретроградної Венери - з 14 до 21 листопада. Ця планета в астрології пов'язана з гармонією, красою, фінансами, творчістю, мистецтвом і партнерством.

За рекомендацією Катерини Соловйової, у цей час не варто планувати важливі зміни в особистому житті та зовнішності, зокрема початок нових стосунків, перехід на наступний етап уже наявних взаємин, реєстрацію шлюбу або припинення стосунків. Також астролог радить відкласти косметологічні процедури, пластичні операції, оновлення іміджу та дизайну житла.

Серед інших справ, які краще перенести, - оформлення кредитів, реєстрація бізнесу, початок масштабних фінансових проєктів, укладання важливих договорів і придбання дорогого одягу, прикрас та предметів мистецтва. Навіть купівлю нового гаманця астролог не рекомендує планувати на цей період.

Натомість тіньовий період Венери можна використати для аналізу романтичних, дружніх і ділових взаємин, роботи з минулими образами, перегляду гардеробу та аксесуарів, упорядкування гаманця й творчості. Соловйова наголошує, що один із головних уроків цього періоду - навчитися приймати себе та любити без егоїзму.

Ще один важливий вплив - тіньовий період ретроградного Меркурія, який триватиме з 13 до 20 листопада. У цей час астролог радить не призначати важливих переговорів, не укладати нових договорів, не купувати техніку, не планувати важливих відряджень та платежів, а також не з'ясовувати стосунки із сусідами.

Водночас цей період сприятливий для повернення до попередніх проєктів, відновлення спілкування зі старими знайомими, повторного складання іспитів, пошуку загублених речей і повернення колишніх клієнтів. Також можна збирати інформацію, аналізувати ситуації та досліджувати питання, до яких раніше не було нагоди повернутися.

16 листопада

Понеділок - несприятливий день для початку нових справ і важливих рішень. За прогнозом Соловйової, краще відкласти хірургічні та стоматологічні втручання, а також візит до перукарні.

Особливо обережними астролог радить бути людям, чия робота пов'язана з винахідництвом, наукою, дослідженнями, державною та політичною діяльністю. Це стосується також технічної, механічної, електронної, радіо- й телевізійної, авіаційної та космічної галузей.

17 листопада

Вівторок, 17 листопада, стане одним із найнапруженіших днів тижня. Соловйова називає його критичним через зміну фази Місяця та загальний енергетичний фон. За її прогнозом, можливі невдачі й неприємні новини, тому важливо уважно перевіряти інформацію, яку отримуєте.

Цього дня не рекомендується починати нові справи, ухвалювати важливі рішення, планувати хірургічні та стоматологічні втручання або відвідувати перукарню. Також краще не ініціювати оформлення на нову роботу, придбання чи ремонт автомобіля та побутової техніки, далекі подорожі й додаткові навантаження на роботі. Астролог радить завершувати поточні справи та займатися рутинною працею. Хатні справи цього дня вона також не рекомендує.

Окремо Соловйова звертає увагу на період Місяця без курсу. 17 листопада він триватиме з 16:26 до 23:19 за київським часом.

В астрології таке положення пов'язують із неуважністю, розгубленістю та ризиком помилкового вибору. У цей проміжок не варто починати або змінювати щось важливе, робити значущі покупки й звертатися по допомогу. Також астролог радить не покладатися на нові ідеї та пропозиції, які з'являться саме в цей час: вони можуть виявитися неперспективними й потребувати більше зусиль, ніж ті результати, що вони принесуть.

Для символічного балансування енергії Місяця Соловйова рекомендує білий колір, срібло, молочні продукти та відпочинок біля водойми.

18 листопада

У середу, 18 листопада, також не варто починати важливі справи й ухвалювати відповідальні рішення. Через тіньові періоди Венери та Меркурія астролог радить відкласти оформлення договорів, придбання техніки, важливі платежі та великі зміни в особистому житті.

Крім того, Соловйова застерігає від зайвих розмов, пліток і дезінформації. Варто уважніше стежити за власними речами, оскільки, за її прогнозом, можливі обман і шахрайство.

Водночас день можна присвятити родині та житлу: зміцненню взаємин із близькими, домашнім справам і благоустрою оселі. Сприятливим астролог також називає час для врегулювання конфліктів і завершення судових розглядів.

19 листопада

Четвер залишається несприятливим для нових починань, важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань та відвідування перукарні.

Через загальний астрологічний фон Соловйова радить не розпочинати нові проєкти у сферах бізнесу, юриспруденції, подорожей, освіти та науки. Обережність також потрібна в усьому, що пов'язане з іноземними мовами, закордонними контактами й міжнародною співпрацею.

Натомість можна продовжувати вже розпочаті справи, повертатися до попередніх домовленостей, збирати інформацію та аналізувати ситуації.

20 листопада

У п'ятницю астролог також не радить починати нові справи, ухвалювати важливі рішення, планувати хірургічні й стоматологічні втручання або відвідувати перукарню. Крім того, краще не навантажувати себе надмірною інтелектуальною та фізичною роботою.

Натомість цей день можна присвятити мистецтву й творчим заняттям. Соловйова радить відвідати концерт класичної музики, художній музей або театральну виставу. Також доречними будуть співи, малювання, танці, гра на музичних інструментах, написання віршів чи книги, каліграфія та ікебана.

Астролог окремо рекомендує утриматися від початку романтичних стосунків і зосередитися на заняттях, які розвивають творчі здібності.

21 листопада

Субота, 21 листопада, стане першим після тривалого несприятливого періоду днем, який Катерина Соловйова вважає вдалим для початку нових справ і ухвалення важливих рішень. Також це сприятливий час для оформлення шлюбу.

Однак хірургічні та стоматологічні втручання, а також відвідування перукарні астролог радить перенести.

Цього дня важливо не занурюватися в саможалість і не скаржитися на обставини: за прогнозом Соловйової, такий стан може затягнутися. Вона також радить приділити увагу домашнім справам, самовдосконаленню, дотримуватися режиму й поважати власний та чужий час.

Окреме застереження стосується навантажень на серцево-судинну систему - їх астролог рекомендує уникати.

22 листопада: Сонце переходить у знак Стрільця

22 листопада після 12:10 за київським часом розпочнеться сприятливіший період для нових справ, важливих рішень і творчих починань. За прогнозом Соловйової, після цього часу також можна планувати відвідування перукарні, хірургічні та стоматологічні втручання.

Сприятливими астролог називає справи, пов'язані з дозвіллям, дітьми, розвагами, виступами перед аудиторією та романтичними пригодами. Вона також радить приділити увагу розв'язанню давніх проблем, груповій роботі, обговоренню спільних питань та обміну інформацією.

Водночас із 09:38 до 12:10 за київським часом Місяць перебуватиме без курсу. Тому на цей проміжок краще не призначати важливих починань, значущих покупок і рішень. Ідеї та пропозиції, які з'являться в цей час, за астрологічною інтерпретацією, можуть виявитися неперспективними.

Головною астрологічною подією дня стане перехід Сонця до знаку Стрільця. Це відбудеться 22 листопада, і в цьому знаку Сонце перебуватиме до 21 грудня 2026 року

За словами Соловйової, позитивний вплив цього періоду можуть відчути Овни, Леви, Стрільці, Терези та Водолії. А от Рибам, Близнюкам і Дівам, навпаки, варто бути уважнішими.

Астролог характеризує положення Сонця у Стрільці як нейтральне, але таке, що посилює дар передбачення, підприємницькі здібності, лідерські якості, ентузіазм та оптимізм, а також розширює можливості й горизонти.

Зміни можуть торкнутися сфер романтичних стосунків, хобі, дітей, розваг, азарту, предметів розкоші, творчості та керівних і престижних посад. Також у нову площину можуть перейти справи, пов'язані з юриспруденцією, освітою, наукою, далекими подорожами, іноземними мовами, закордонними контактами й міжнародною співпрацею.

Таким чином, друга половина тижня поступово відкриватиме більше можливостей для нових кроків. Найсприятливіші проміжки для важливих починань за прогнозом астролога - 21 листопада та 22 листопада після 12:10.