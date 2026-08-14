Успіння Пресвятої Богородиці 2026: чи можна стригтися, прати й працювати в цей день

Що означає Успіння Богородиці

Назва свята походить від слова "успіння", яке означає "засинання". У церковному розумінні йдеться про завершення земного життя Пресвятої Богородиці та її перехід до вічного життя з Богом.

Тому Успіння не сприймається виключно як день скорботи. Його зміст пов'язаний із християнською надією на воскресіння та життя після смерті.

Що роблять на Успіння

У цей день віряни традиційно намагаються відвідати святкове богослужіння та провести час у молитві.

На Успіння можна:

відвідати Божественну літургію

помолитися до Пресвятої Богородиці

попросити про здоров'я та захист для рідних

помолитися за військових і мир в Україні

допомогти людині, яка потребує підтримки

провести час із родиною

примиритися з близькими

зробити добру справу.

Церква звертає увагу саме на духовний зміст свята, а не на дотримання численних побутових прикмет.

Чи можна працювати на Успіння

Поширене твердження, що будь-яка робота на велике церковне свято є гріхом, не зовсім відповідає церковному підходу.

Якщо роботу можна перенести, християнину радять залишити більше часу для молитви, богослужіння, відпочинку та спілкування з родиною. Але необхідна праця сама по собі не стає гріхом лише через те, що припала на святковий день.

Лікарі, військові, рятувальники, водії, працівники критичної інфраструктури та люди, які доглядають хворих або дітей, не можуть просто припинити виконувати свої обов'язки.

Так само цілком природними є необхідний догляд за тваринами, приготування їжі та інші справи, без яких неможливо обійтися.

На Успіння Пресвятої Богородиці можна відвідати храм (фото: Getty Images)

Чи можна прибирати та прати

Церковної заборони на прибирання чи прання на Успіння немає.

Якщо є можливість, генеральне прибирання та інші великі домашні справи краще зробити напередодні. Тоді святковий день можна провести спокійніше, не витрачаючи його на побут.

Але не варто боятися, що ввімкнена пральна машина чи необхідне прибирання автоматично означатимуть порушення свята. Важливіше, щоб побутові справи не витіснили його духовний зміст.

Чи можна шити, в'язати та брати до рук ножа

Саме навколо цих речей існує чимало народних заборон.

Можна зустріти повір'я, нібито на Успіння не можна:

шити

вишивати

в'язати

користуватися ножицями

брати до рук голку

різати продукти ножем.

Однак окремої церковної заборони на ці заняття немає.

Тому твердження, що на Успіння обов'язково потрібно ламати хліб руками, а ніж чи ножиці принесуть нещастя, належать до народних вірувань, а не до церковного вчення.

Чи можна стригтися на Успіння

Ще одна популярна заборона стосується волосся та нігтів.

Церква не встановлює правила, яке забороняло б стригти волосся, голитися або підстригати нігті саме на Успіння.

Людина може відкласти такі справи за власним бажанням, якщо хоче присвятити день молитві та родині. Але пов'язувати стрижку з неминучою бідою чи гріхом підстав немає.

Варто сходити в церкву та помолитися (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Чи можна ходити босоніж

У народі також існує повір'я, що на Успіння не можна ходити босоніж по траві або ранковій росі. Наші пращури вірили, що роса є сльозами Пресвятої Богородиці, тому, прогулявшись по ній, можна накликати на себе хворобу та нещастя.

Проте церковного правила з такою забороною немає. Тож ходіння босоніж саме по собі не є порушенням свята.

Головні заборони на Успіння: що варто знати

Якщо відокремити церковні настанови від народних повір'їв, список виглядає значно простіше.

На Успіння варто уникати:

сварок та конфліктів

образ і лихослів'я

злоби та ненависті

свідомого заподіяння шкоди іншим

байдужості до людей, які потребують допомоги.

Народні прикмети на Успіння

Разом зі святом до наших днів дійшли різні народні прикмети. Наприклад, вважали, що веселка на Успіння віщує теплу та тривалу осінь, а велика кількість павутиння - морозну й ясну зиму.

Якщо цього дня побачити іній - швидко настане холодна осінь, а туман - до багатого врожаю грибів.

Також у народі пов'язували дощову погоду на Успіння із сухою осінню.

Втім, це саме народні прикмети, а не церковні передбачення, тому сприймати їх як достовірний прогноз погоди чи майбутнього не варто.