Успение Пресвятой Богородицы 2026: можно ли стричься, стирать и работать в этот день

Что означает Успение Богородицы

Название праздника происходит от слова "успение", которое означает "засыпание". В церковном понимании говорится о завершении земной жизни Пресвятой Богородицы и ее переходе к вечной жизни с Богом.

Поэтому Успение не воспринимается исключительно как день скорби. Его содержание связано с христианской надеждой на воскресение и жизнь после смерти.

Что делают на Успение

В этот день верующие традиционно пытаются посетить праздничное богослужение и провести время в молитве.

На Успение можно:

посетить Божественную литургию

помолиться Пресвятой Богородице

попросить о здоровье и защите для родных

помолиться за военных и мир в Украине

помочь человеку, нуждающемуся в поддержке

провести время с семьей

примириться с близкими

сделать доброе дело.

Церковь обращает внимание на духовное содержание праздника, а не на соблюдение многочисленных бытовых примет.

Можно ли работать на Успение

Распространено утверждение, что любая работа на великий церковный праздник это грех, не совсем соответствует церковному подходу.

Если можно перенести работу, христианину советуют оставить больше времени для молитвы, богослужения, отдыха и общения с семьей. Но необходимая работа сама по себе не становится грехом только потому, что пришлась на праздничный день.

Врачи, военные, спасатели, водители, работники критической инфраструктуры и люди, которые ухаживают за больными или детьми, не могут просто прекратить выполнять свои обязанности.

Так же вполне естественны необходимый уход за животными, приготовление пищи и другие дела, без которых невозможно обойтись.

На Успение Пресвятой Богородицы можно посетить храм (фото: Getty Images)

Можно ли убирать и стирать

Церковного запрета на уборку или стирку на Успение нет.

Если есть возможность, генеральную уборку и другие домашние дела лучше сделать накануне. Тогда праздничный день можно провести более спокойно, не тратя его на быт.

Но не стоит бояться, что включенная стиральная машина или необходимая уборка будут автоматически означать нарушение праздника. Более важно, чтобы бытовые дела не вытеснили его духовное содержание.

Можно ли шить, вязать и брать в руки нож

Именно вокруг этих вещей существует множество народных запретов.

Можно встретить поверье, будто на Успение нельзя:

шить

вышивать

вязать

пользоваться ножницами

брать в руки иглу

резать продукты ножом.

Однако отдельного церковного запрета на эти занятия нет.

Поэтому утверждение, что на Успение обязательно нужно ломать хлеб руками, а нож или ножницы принесут несчастье, относятся к народным верованиям, а не к церковному учению.

Можно ли стричься на Успение

Еще один популярный запрет касается волос и ногтей.

Церковь не устанавливает правила, запрещающие стричь волосы, бриться или подстригать ногти именно на Успение.

Человек может отложить такие дела по своему желанию, если хочет посвятить день молитве и семье. Но связывать стрижку с неизбежной бедой или грехом оснований нет.

Стоит сходить в церковь и помолиться (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Можно ли ходить босиком

В народе также существует поверье, что на Успение нельзя ходить босиком по траве или утренней росе. Наши предки верили, что роса является слезами Пресвятой Богородицы, поэтому, прогулявшись по ней, можно навлечь на себя болезнь и несчастье.

Однако церковного правила с таким запретом нет. Так что хождение босиком само по себе не является нарушением праздника.

Главные запреты на Успение: что нужно знать

Если отделить церковные наставления от народных поверий, список выглядит гораздо проще.

На Успение следует избегать:

ссор и конфликтов

обид и злословия

злобы и ненависти

сознательного причинения вреда другим

безразличия к людям, нуждающимся в помощи.

Народные приметы на Успение

Вместе с праздником до наших дней дошли разные народные приметы. Например, считали, что радуга на Успение предвещает теплую и длительную осень, а большое количество паутины - морозную и ясную зиму.

Если в этот день увидеть иней - скоро наступит холодная осень, а туман - к богатому урожаю грибов.

Также в народе связывали дождливую погоду на Успении с сухой осенью.

Впрочем, это народные приметы, а не церковные предсказания, поэтому воспринимать их как достоверный прогноз погоды или будущего не стоит.