Бандиты обстреляли дом известного судьи: новые подробности

Во двор судьи сначала бросили гранату, а затем обстреляли окна из автомата

В ночь на понедельник, 25 февраля неизвестные обстреляли дом скандально известного председателя Ровенского городского суда Петра Денисюка и бросили во двор гранату, сооющает РБК-Украина.

Известно, что инцидент произошел около 2:00. В результате происшествия никто не пострадал. Сначала неизвестный бросил в дом судьи гранату РГД-5, а после взрыва открыл огонь из автомата Калашникова по дому.

Повреждены окна и фасад дома. С места событий изъяты осколки от гранаты и гильзы от патронов калибра 7,62 мм, - сообщил спикер полиции Ровенской области Антон Крук.

Обстрел дома судьи Петра Денисюка в Ровно (фото: соцсети)

За 28 лет судейства и 15 лет председательства судья Петр Денисюк "прославился" рядом грубых нарушений, большим количеством журналистских расследований его деятельности и даже "сверхъестественными способностями" (он принял заявление от женщины, которая на тот момент уже была мертвой).

После того, как в 2004 году Денисюк был назначен главой Ровенского суда, жители города неоднократно выходили на пикеты требуя его отставки. И только в 2009 году его заставили оставить должность председателя суда.

А в 2016 году Денисюка снова назначили главным судьей города. Из-за этого жители снова вышли на пикеты, что закончилось блокировкой трассы Киев-Чоп и арестом активистов.

Когда к нему в гости приехали журналисты, судья закрылся в совещательной комнате и пробыл там 18 часов.

Напомним, ранее мы сообщали, что Виктор Гандзюк, отец погибшей активистки Кати Гандзюк, рассказал о том, что ему поступают странные звонки с угрозами, а свидетелей запугали до такой степени, что они готовы отказаться от своих показаний.

Также мы писали, что один из харьковских каннибалов, дело которых ныне рассматривает суд, ранее служил на Донбассе и обвиняется в хищении патронов.