В Киеве "копы" спасли жизнь женщине: видео героического поступка

Полицейские спасли женщину, которая едва не утонула в киевском озере Тельбин. ЧП произошло в жилом массиве Березняки 31 марта. Видео героического спасения опубликовало МВД Украины.

Около семи утра экипаж патрульной полиции получил сообщение, что в озере Тельбин находится женщина.

Когда полицейские прибыли на вызов, они увидели, что на берегу лежат личные вещи женщины. А утопающая барахтается в холодной воде в нескольких метрах от берега.

"Времени на размышления не было: патрульный Александр Шевченко немедленно бросился к ней в воду, тем временем она перестала подавать признаки жизни", - говорится в сообщении.

Благодаря профессиональным и быстрым действиям патрульного Александра Шевченко и его напарника Сергея Бурмаки женщину удалось вытащить из воды. Полицейские немедленно оказали пострадавшей помощь, после чего она откашляла воду и начала дышать.

В настоящее время потерпевшая находится под наблюдением врачей.

Полицейские спасли женщину из воды в Киеве (видео: facebook.com/mvs.gov.ua/)

Пользователи сети поблагодарили ребятам-героям:

"Спасибо патрульным. Только что она там делала, топилась, что ли?"

"Спасибо таким ребятам! Это действительно новая полиция! Здоровья Вам";

Круто конечно, хорошо что одежда быстро снимается у патрульных".

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