В Днепре фура протаранила рейсовый автобус: госпитализировали 2 пассажиров (видео)

В Днепре грузовик столкнулся с рейсовым автобусом, в котором в момент ДТП находились пассажиры. В результате аварии пострадали два человека, которых госпитализировали медики с различными травмами.

Видео инцидента на дороге на перекрестке Калиновой и Янтарной 30 июля опубликовал "Днепр Оперативный LIVE" в YouTube.

Как видно на кадрах, автобус двигался прямо по улице, в то время как фура делала разворот на перекресте и не пропустила общественный транспорт. Притормозить водитель грузовика не успел, и допустил столкновение с маршрутным такси.

Удар пришелся в правый бок автобуса №38 прямо посередине.

После такого тарана в маршрутке были разбиты окна и дверное стекло в задней части салона. Отмечается, что двое пенсионеров получили серьезные травмы.

Видео: В Днепре грузовик столкнулся с автобусом с пассажирами

"На место оперативно приехали полицейские и медики. Правоохранители рассказали, что врачи госпитализировали двоих пострадавших, которые ехали в маршрутке", - передает "Информатор".

В Днепре фура протаранила рейсовый автобус 30 июля (Фото: dp.informator.ua)

У женщины 64 лет и мужчины 67 лет диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Пострадавших приняла городская больница № 16.

Также сообщается, что некоторые пассажиры порезались из-за осколков стекла.

После аварии, случившейся около 11 утра, на этом участке образовался большой затор.

Видео: В Днепре грузовик протаранила автобус с пассажирами

Ранее сообщалось, что под Харьковом "скорая" задавила женщину, и жуткое видео ДТП попало в сеть.