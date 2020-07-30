У Дніпрі фура протаранила рейсовий автобус: госпіталізували 2 пасажирів (відео)

У Дніпрі вантажівка зіткнулася з рейсовим автобусом, в якому на момент ДТП знаходилися пасажири. В результаті аварії постраждали дві людини, яких медики госпіталізували з різними травмами.

Відео інциденту на дорозі на перехресті Калинової та Янтарної 30 липня опублікував "Дніпро Оперативний LIVE" в YouTube.

Як видно на кадрах, автобус рухався прямо по вулиці, в той час як фура робила розворот на перехресті та не пропустила громадський транспорт. Пригальмувати водій вантажівки не встиг, та допустив зіткнення з маршрутним таксі.

Удар прийшовся на правий бік автобуса №38 прямо посередині.

Після такого тарана в маршрутці були розбиті вікна і дверне скло в задній частині салону. Зазначається, що двоє пенсіонерів отримали серйозні травми.

Відео: У Дніпрі вантажівка зіткнулася з автобусом з пасажирами

"На місце оперативно приїхали поліцейські та медики. Правоохоронці розповіли, що лікарі госпіталізували двох постраждалих, які їхали в маршрутці", - передає "Інформатор".

У Дніпрі фура протаранила рейсовий автобус 30 липня (Фото: dp.informator.ua)

У жінки 64 років та чоловіки 67 років діагностували струс мозку та закриту черепно-мозкову травму. Постраждалих прийняла міська лікарня № 16.

Також повідомляється, що деякі пасажири порізалися через осколки скла.

Після аварії, що трапилася близько 11 ранку, на цій ділянці утворився великий затор.

Відео: У Дніпрі вантажівка протаранила автобус з пасажирами

Раніше повідомлялося, що під Харковом "швидка" задавила жінку, і страшне відео ДТП потрапило в мережу.